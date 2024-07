¿Qué se juega Delfino en Colón frente a Patronato?

Colón cayó en un pozo futbolístico en las últimas fechas del cual no consigue salir. Incluso, en las dos victorias ante Chaco For Ever y Atlético de Rafaela, no mereció ese resultado, y en el único que hizo los méritos suficientes para quedarse con los tres puntos fue ante Atlanta.

Un empate con sabor a poco en el bajón de Colón

Frente a Almirante Brown, en tanto, salió a jugar con la convicción que aún con la derrota se mantendría en el primer lugar, al cual volvió solamente por el descuento de tres puntos que sufrió San Telmo por los incidentes antes del partido contra Aldosivi de Mar del Plata.

A Iván Delfino en las últimas conferencias de prensa se lo notó con un tono un poco más crítico de lo habitual, reflejando su molestia con el momento, e incluso relegando a jugadores que fueron importantes en la primera parte del año como Axel Rodríguez y Nicolás Leguizamón.

Iván Delfino adelantó en varias oportunidades que Colón podría atravesar el bajón que está experimentando en este momento, pero la realidad indica que el mismo se prolongó más de lo previsto, más allá que cuenta con el valor agregado de continuar en lo más alto de la Zona B de la Primera Nacional.

Por este motivo y más allá de contar con el aval de la dirigencia, lo que fue expresado por el presidente Víctor Godano hace una semana en declaraciones que Colón fue subiendo a sus redes sociales, Iván Delfino es consciente que le caben las generales de la ley.

Incluso, hay una malestar manifiesto del hincha de Colón, que no solo se resume a las redes sociales, sino también a lo ocurrido tras el empate ante Atlanta, donde el equipo más allá de los méritos no pudo resolver un partido donde tenía un trámite muy favorable.

El DT en la semana cambió el sistema, probó con Oscar Garrido y otras modificaciones para intentar sumar un buen resultado en Paraná, ante un Patronato que desde la llegada de Diego Pozo como entrenador no para de cosechar resultados positivos.

Delfino, con el desafío de encontrar la salida del laberinto de Colón

Así y todo, Delfino tiene la certeza de que ante Patronato no se jugará el cargo de entrenador, pero que sí el resultado cambiará mucho el ánimo del hincha de cara a la próxima presentación como local, donde Colón recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, otro de los que aprovechó para trepar en la tabla de posiciones, con el antecedente de lo ocurrido tras el choque ante Atlanta.

Un resultado positivo no solo se vería reflejado en la tabla de posiciones, sino también en la tranquilidad del hincha, que no entiende de otra suerte deportiva que no sea el rápido retorno a Primera División. Pero una derrota sería sin dudas un golpe importante que profundizaría el bajón y las críticas para un Delfino que hasta aquí no encontró la salida del laberinto en el que hoy está parado Colón.