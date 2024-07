Forneris: "Mi objetivo es jugar con Colón la final para ascender"

A los 40 minutos del complemento, Sebastián Prediger quedó tendido en el piso de La Fragata Presidente Sarmiento, e Iván Delfino acudió a Alan Forneris, quien en los minutos que estuvo demostró estar a la altura, e incluso cometió una falta táctica, lo que le equivalió la tarjeta amarilla, cuando Colón había quedado mal parado en un contragolpe.

Forneris cumplió el sueño del pibe en Colón

Alan Forneris habló con Sol Play (FM 91.5), donde se refirió a lo que representó su debut en Colón, y destacó: "Fue un momento de nerviosismo porque me tocaba, luego cuando terminó el partido, con la mente en frío, con la adrenalina más baja, fue una satisfacción pura luego de tanto esfuerzo mío y de mi familia, y de mucha gente que viene atrás mío, dejando su granito de arena, lograrlo es una gran satisfacción".

"Antes del partido me habló Seba (Prediger) que estaba la posibilidad de que me pueda tocar por lo que venía siendo la semana, y por cómo se venían dando los partidos, con lo cual estaba a la expectativa, más todavía cuando lo expulsaron a Nico (Talpone). Gracias a Dios me tocó", contó Alan Forneris sobre el momento de su salida a escena en Colón.

Luego, se refirió a la gente que lo apoyó para llegar a Primera, y dijo: "Tendría una lista de muchas personas, pero me quedo con mi abuela que me dejó el año pasado, pero siempre dio todo, hasta cuando no pudo, también mi familia completa, que se desvive por mí, nunca me hizo faltar nada, más allá de no estar bien económicamente. También cuando la pensión cerró por la pandemia, tomé la decisión de volverme a mi casa ya que no me podía bancar en Santa Fe, hubo una familia que adoptó que es Piaggio, de Santo Tomé. Allí estuve un año y medio sin poner un peso, eso va a quedar siempre marcado en mí".

Y Alan Forneris agregó: "El pensamiento estaba de seguir en Colón, pero los recursos económicos no estaban, a mi familia ya no le podía pedir nada, me habían dado todo. Me vine un mes, yendo de un departamento a otro, bancándome con la plata que tenía, hasta que mi familia me dijo que no me podían seguir acompañando, ya que si el club no hacía nada era como ya estaba. Y cuando tomé la decisión de volver apareció este papá, y me dijo 'de acá no te vas', gracias a Dios que apareció él y su familia".

Más adelante, Alan Forneris se metió de lleno en la realidad que viven los chicos en las inferiores de Colón, y contó: "Tampoco le puedo caer al club, soy muy agradecido, ya que sigo estando en la pensión ahora. El club es mi casa, y me dio todo, no puedo ser mal agradecido. El club me abrió las puertas, tuvo sus momentos, por cuestiones de la pandemia, pude sobrevivir a eso y estar hoy acá".

"A Colón llegué a los 13 años, Colón es mi vida, siempre hablando con mi familia que voy a mi casa solo de vacaciones, ya mi vida es acá, mi mundo es Colón, respiro fútbol, vivo en el predio, todo el tiempo rodeado de fútbol de Colón, soy un hincha más", agregó Alan Forneris.

La particular mirada de Alan Foneris en Colón

En cuanto a sus referentes futbolísticos, Alan Forneris dijo: "Miraba mucho a Casemiro, acá en Colón a Lértora, era muy fan de él. Pero me quedo con Casemiro. Prediger es un crack dentro y fuera, tiene una gran sencillez y humildad, más allá de su gran trayectoria, solo tengo palabras de agradecimiento para con él".

"El debut ya pasó, ya lo disfruté, ahora a cambiar el chip y pensar en Patronato, que es otro objetivo más. Y el otro objetivo, a dos o tres meses, es jugar la final para ascender. A esto lo veía como algo muy lejano, con mi familia siempre hablaba si valía la pena tanto esfuerzo", agregó el volante de Colón.

Y en el final, Alan Forneris reveló: "Me sorprendió la noticia de la Selección, fue el momento donde me di cuenta que estaba preparado para más, me sentí un jugador profesional. En el momento en que me tocó ir Argentina había sido campeón del mundo, era todo lo que uno sueña como futbolista, fue una experiencia muy linda y espero repetirla".