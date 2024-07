Garrido: "Apuntamos a algo grande en Colón, quiero quedar en la historia"

Oscar Garrido, el plan A de Delfino en Colón

Oscar Garrido habló con Dale dale deportivo de Aire de Santa Fe (FM 91.1), donde se refirió a lo que representa su llegada a Colón en este tramo de su carrera, mientras que también remarcó en qué lugares de la cancha puede ser útil y su gran objetivo para aceptar el desafío.

En el arranque de la entrevista, sobre los motivos de su elección por Colón, Oscar Garrido indicó: "El desafío es muy grande, y siempre cuando las cosas son más complejas, la recompensa es también más grande. La situación de que Colón es un equipo muy importante para el fútbol argentino, me fue a buscar el técnico y eso ayuda a la decisión del jugador, ya que uno entiende que lo necesitan en serio. Apuntamos a algo grande y sería ideal quedar en la historia de Colón".

"Es muy lindo llegar y sentir que uno puede dar una mano al equipo, que es para lo que uno viene, eso es gratificante. Si me toca o no me toca ser titular me tiene sin cuidado, es lindo sentirse parte del grupo", respondió Oscar Garrido cuando se lo consultó sobre las pruebas que estuvo haciendo el DT de Colón en la previa del partido ante Patronato.

Garrido.jpg Prensa Colón

Y sobre su visión de Colón, dijo: "Es un plantel de mucha jerarquía, está en un momento complejo, donde se crean muchas situaciones y no las puede concretar. En la primera parte del torneo fue muy superior al resto, se ve un equipo con ambición, eso es lo que a uno lo llama".

Sobre los puestos donde puede desempeñarse en Colón, Oscar Garrido contó: "Juego donde pueda dar una mano, donde sea más rentable para el equipo, si es de volante mixto, lateral o volante por afuera bienvenido sea, no tengo problemas en eso. Soy un jugador muy sacrificado, al que le gusta tener la pelota, quizás más de marca y recuperación, pero también para crear juego. Es complicado describirse, espero que con el paso del tiempo me vayan viendo. Me gusta participar en ataque, que es la parte más linda del fútbol".

Lo que viene para Colón en la visión de Oscar Garrido

"El fútbol argentino, y sobre todo la categoría es muy compleja. Colón impone respeto por ser un grande, y son los partidos que más cuestan. Es cuestión de tiempo para que se vayan dando los resultados, el equipo trabaja muy bien y está comprometido, sabe lo que tiene que hacer", remarcó Oscar Garrido en otra parte de la charla.

Más adelante, sobre los terrenos de juego de la divisional, dijo: "Hace más de dos años que no visito las canchas del Nacional B, la época del año es complicada para la categoría, pero no es una excusa, es para los dos lados lo mismo".

"No importa jugar lindo o feo, lo importante es ganar, si es jugando bien bienvenido sea, sino a apretar los dientes y buscar el triunfo igual", agregó Oscar Garrido sobre el partido ante Patronato.

Y luego, el volante de Colón opinó: "Patronato viene de golear, nosotros vamos tomando confianza, estamos pensando más en lo nuestro que en el rival".

"En lo que más cuesta es adaptarse al día a día, pero es un plantel muy unido, muy lindo, muy compañero, eso hace que a uno se le haga más fácil. Uno tiene que acatar las órdenes del técnico, lo que uno haga dentro de la cancha es lo que te ponga adentro o afuera del equipo", destacó en otro tramo Oscar Garrido.

Sobre su paso por Santiago del Estero, indicó: "Mi paso por Central Córdoba fue muy lindo, más allá de los resultados. En lo personal pude jugar casi todos los partidos, unos pocos fui al banco, pude aportar goles, me llevo un lindo recuerdo del club".

"Me gusta ser ambicioso e ir por más, vine cuando era chico a hacer una prueba, luego decidí quedarme en Mendoza, es una revancha para mí. Vine a través de un representante que era amigo del Bichi (Esteban Fuertes). Vine y estuve una semana con un compañero que hoy está en San Martín de San Juan (Santiago López), son las vueltas de la vida. Para mí fue una señal que Colón se fijara en mí, luego de haber venido a una prueba, a estas señales en la vida hay que tomarlas, no hay que dejarlas pasar", reconoció Oscar Garrido.