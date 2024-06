La herencia de Vignatti, cada vez más pesada para Colón

LEER MÁS: Maximiliano Padilla, el defensor al que le apunta Colón

La postura de Godano de no salir al cruce con declaraciones o tomar decisiones que apunten a una profunda investigación sobre la gestión de Vignatti no solo es objetivo de críticas desde lo periodístico, sino que también le genera cortocircuitos a nivel interno, ya que algunos dirigentes se encolumnan detrás de lo que sostiene el presidente y hay otros que consideran que no hay que dejar margen de duda e ir a fondo con auditorías para determinar los pasos a seguir contra los popes que dejaron al club en los últimos días de diciembre del 2023.

Temporelli, con los tapones de punta en Colón

"Estamos preparando todo un informe. Lo vamos a llamar punto de inicio de cómo recibimos el club económica, financieramente, estructuralmente, en todos los aspectos. No encontramos el club como lo queríamos encontrar, o como creíamos que lo íbamos a encontrar, pero creemos que tenemos las herramientas como para acomodarlo, por lo menos de ahora en adelante y lo que esté para atrás iremos viendo cómo lo podemos arreglar", manifestó el tesorero Adrián Temporelli en el arranque del año.

Godano2.jpg

En tanto que en diálogo con LT10 (AM 1020), fue mucho más duro, y apuntó: "Es muy preocupante de acá para adelante. Está lo de Santa Fe FC y un 10% más dentro del reclamo de (Facundo) Farías. Después, me preocupan mucho las deudas del exterior, porque son altas y en dólares. Lo concreto es que estamos levantando un papel y encontramos algo. No estamos encontrando todos los papeles que creíamos deberían estar en el club, así que cada vez que hablamos con alguien nos topamos con cosas que no nos gustan. No pensábamos que las cosas serían así. Nos encontramos con un campo minado y sin muchas posibilidades".

Marcelo Negrete y Adrián Temporelli.jpg

"Hay muchas cosas que fuimos encontramos y seguro encontraremos. La idea es ser transparentes y de ahora en adelante hay que serlo para aclarar todo lo que viene, porque son cosas que vienen de muchos años y no se arreglaron. Que queden a la vista, porque no somos responsables y tampoco es justo que nos responsabilicen a nosotros. "Si miro todo lo que hay que pagar, porque no sé lo que vendrá de Chancalay, más la venta de Meza y las que puedan venir, no llegamos a pagar todo", agregó Temperelli.

Colón sigue sumando reclamos y deudas

En las últimas horas se conoció que se llegó a un acuerdo con Santa Fe FC por las deudas de los pases de Braian Farioli y Facundo Farías, lo que era una de las grandes preocupaciones y objetivos a resolver por parte de la dirigencia de Colón.

Pero también se conoció de un reclamo que ronda los 60.000.000 de pesos de BoleteríaVip por la temporada 2022/2023, lo que generó una gran molestia en el seno de la CD de Colón, ya que era algo que no estaba en los planes.

LEER MÁS: Le cayó otro reclamo millonario a Colón que complicaría la búsqueda de refuerzos

Mientras que también se conoció que llegaron y llegarán más reclamos de le Manuel Petrakovsky, quien vistió a Colón con la marca Burda, en tanto que lo propio ocurriría con Kelme, lo que se traduce en deudas que rondarían los 300.000 dólares, según se pudo conocer.

De esta manera, sigue teniendo vigencia lo manifestado en el inicio de esta nueva gestión sobre la pesada herencia que se recibió en Colón, tras la última gestión de José Vignatti como presidente de Colón, quien pasó de ser responsable del primer título en Primera a dejarlo en la B, y casi en ruinas, desde lo económico.