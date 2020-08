"La idea es terminar el contrato en Colón y ver lo que pasa"

Al Pulga Rodríguez le queda casi un año más de contrato con Colón (finaliza en junio del 2021) y su intención es quedarse en Santa Fe a cumplirlo. No obstante, en cada mercado de pases se habla de la posibilidad de salir de Colón, aunque en este caso siempre la información surge desde el propio jugador o desde su entorno.

El delantero paso más de cuatro meses en Tucumán durante la cuarentena y a fines de julio regresó a Santa Fe para sumarse al plantel sabalero. En los últimos días dialogó con el presidente sabalero José Vignatti acerca de su contrato, dado que la dirigencia pretende reducir el monto de aquellos contratos más altos entre los que está el del Pulga.

En las últimas horas el delantero de Colón dialogó con Deporliga y allí se refirió a su futuro futbolístico, manifestando una vez más su intención de retirarse con la camiseta de Atlético Tucumán. Pero además expresó su idea de continuar en Colón y se refirió a la puesta a punto para comenzar la competencia.

"La idea es terminar mi contrato con Colón y ver lo que pasa, terminar bien las cosas y no pelear con nadie. También hay que analizar las posibilidades del mercado. Siempre está la intención de volver a casa, pero lo más importante es que todavía me siento 100% jugador", aseguró Rodríguez.

Respecto a las condiciones físicas y futbolísticas, teniendo en cuenta el parate de más de cinco meses sin jugar, el oriundo de Simoca expresó: "Físicamente llegué bien a Santa Fe, quizás con la pelota me falta un poco, pero es lógico. De todos modos hay que ponerse en línea por si existe la posibilidad de volver a jugar".

Ya en el final de la charla volvió a coquetear con su exequipo "Si me retiro es con la camiseta de Atlético así me tenga que pagar yo el contrato. Ya le dije a Mario Leito (presidente de Atlético Tucumán) que una vez que termine mi contrato con Colón me presento en el club", sentenció.