La llamativa inactividad de Fabián Henríquez, quien será titular en Colón

Fabián Henríquez será titular en Colón para recibir a Almirante Brown, improvisado por Iván Delfino. ¿Cuánto hace que no juega un partido oficial?

Fabián Henríquez llegó en el último mercado de pases, que fue muy ambicioso en Colón, más allá que la apuesta no terminó resultando, ya que se consumó un doloroso descenso a la Primera Nacional. Sin embargo, el volante no pudo completar ni siquiera un minuto oficial.

En realidad, la contratación de Henríquez sorprendió, como consecuencia que llegaron jugadores de comprobada jerarquía, y su contratación no estaba en los planes de nadie. Luego se supo que obedeció al compromiso que se tenía con el empresario Pascual Lezcano, para saldar parte de la deuda por Lucas Viatri, la cual sigue trayendo grandes dolores de cabeza.

Como consecuencia que Colón se quedó corto en el mercado de pases para reforzar la defensa, es que Iván Delfino deberá improvisar para el partido ante Almirante Brown, como consecuencia de la lesión de Hernán Lópes. Es así que su lugar será ocupado por Henríquez.

Lo curioso de Fabián Henríquez tiene que ver con su pronunciada inactividad oficial, ya que hace más de un año y medio que no juega. Su último partido fue con la camiseta de Huracán, justamente ante Colón, y en el Brigadier López.

El partido se jugó el 25 de junio de 2022 en el Brigadier López, en el marco de la fecha 5 del Torneo de la Liga Profesional. El conjunto que era dirigido por Diego Dabove se puso en ventaja rápidamente con el tanto del exatacante de Racing, tras una gran asistencia de Franco Cristaldo. A partir de ahí, el cuadro quemero manejó los tiempos del partido y pudo haber ampliado la diferencia de no ser por Ignacio Chicco, arquero rojinegro.

Por su parte, el Colón de Julio César Falcioni, que paró un equipo alternativo pensando en el duelo ante Talleres por Copa Libertadores, logró contener a Huracán recién cerca del final de la primera parte para irse al entretiempo con una desventaja de apenas un gol.

Colón salió en busca del empate en el complemento y, a pesar de que no estuvo preciso en los últimos metros, tuvo un penal luego de una falta de Santiago Hezze sobre Facundo Farías. Sin embargo, Lucas Chaves detuvo el tiro del juvenil sabalero para que el Globo aguante los últimos minutos sin sufrir y se lleve de Santa Fe los tres puntos.

En ese duelo, Fabián Henríquez reemplazó a Santiago Hezze, a los 33 minutos del segundo tiempo. De esta manera, luego de más de un año y siete meses, el volante volverá a jugar un partido oficial, y en el Brigadier López, donde por última vez estuvo en un una cancha de manera profesional.

Síntesis

Colón: 17-Ignacio Chicco; 36-Gian Nardelli, 2-Lucas Acevedo, 13-Joaquín Novillo y 15-Juan Sánchez Miño; 22-Juan Pablo Álvarez, 30-Santiago Pierotti, 5-Tomás Moschión y 8-Brian Farioli; 7-Mauro Formica y 35-Facundo Farías. DT: Julio Falcioni.

Huracán: 1-Lucas Chaves; 12-Guillermo Soto, 8-Jonathan Galván, 6-Lucas Merolla y 13-Walter Pérez; 5-Santiago Hezze, 24-Federico Fattori, 10-Franco Cristaldo y 22-Benjamín Garré; 7-Matías Cóccaro y 20-Jhonatan Candia. DT: Diego Dabove.

Gol en el primer tiempo: 7' Garre (H);

Cambios en el segundo tiempo: 46' Agustin Ojeda por Moschion (C); 20' Franco Déboli por Formica (C); 27' Gabriel Gudiño por Candia (H); 32' Laureano Troncoso por Farioli (C); 33'Fabián Henriquez por Hezze (H); 41' Nicolas Cordero por Coccaro (H); Rodrigo Cabral por Garré (H) y Diego Mercado Carrizo por Cristaldo (H).

Incidencia: ST 26' Chaves (H) le contuvo un penal a Farias (C).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Pablo Echavarría.