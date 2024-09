La llegada de Diego Osella a Colón, ¿quedó en suspenso?

LEER MÁS: La baja de Ignacio Lago, un problema sin solución aún para Colón

Pero por la noche se confirmó la designación de Iván Moreno y Fabianesi como nuevo manager de Colón. La información se hizo oficial de la siguiente manera: "El Club Atlético Colón anuncia la llegada de Iván Moreno y Fabianesi como Director Deportivo de la institución. Sus funciones serán la de planificación, coordinación y asesoramiento en la toma de decisiones en lo referente al fútbol. ¡Bienvenido a casa Iván!".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/1836903617766322557&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Colón anuncia la llegada de Iván Moreno y Fabianesi como Director Deportivo de la institución.



Sus funciones serán la de planificación, coordinación y asesoramiento en la toma de decisiones en lo referente al fútbol.



¡Bienvenido a casa Iván! pic.twitter.com/lbeVfiNLmw — Club Atlético Colón (@ColonOficial) September 19, 2024

De esta manera, se abrió un gran interrogante en relación a la designación de Diego Osella como entrenador. Godano está totalmente convencido en esta decisión, pero no encontró el respaldo buscado en el resto de la Comisión Directiva, mientras que es mirado muy de reojo por el hincha de Colón.

LEER MÁS: Colón confirmó a Moreno y Fabianesi como Director Deportivo

Es que los últimos antecedentes de Diego Osella no son alentadores, ya que no fueron satisfactorios su paso por Ferro, Agropecuario y Chaco For Ever, equipos que militan en la Primera Nacional.

¿Se caerá la chance de la llegada de Diego Osella?

Lo que es una realidad es que más allá de que Colón se presenta como una chance tentadora para cualquier entrenador, sobre todo en la categoría, el momento no es el indicado, ya que como lo expusieron dos referentes como Paolo Goltz y Javier Toledo, que luego fue refrendado por el ex-DT Rodolfo De Paoli, hay una profunda división interna en el plantel de Colón.

De esta manera, tras la designación de Iván Moreno y Fabianesi como director deportivo, se abre un manto de duda en relación a si Diego Osella será o no el nuevo entrenador de Colón. Es que en caso de que hubiera convencimiento, ya habría sido oficializado por el club, como ocurrió como el Torero.

Por este motivo, no se puede descartar absolutamente nada en este momento, ni siquiera la continuidad de Martín Minella en caso de un resultado positivo ante Almagro. ¿Tendrá alguna injerencia Moreno y Fabianesi en la decisión? ¿Surgirá una nueva alternativa con el desembarco del secretario deportivo? Por ahora, Diego Osella espera.