La novia paraguaya del nuevo DT de Colón, de la que todos hablan

Ariel Pereyra llegará acompañado por Diego Castagno Suárez, otro exjugador de Colón, quien tuvo su último trabajo como ayudante de campo de Gabriel Milito en Argentinos Juniors.

Ariel Pereyra, en pareja con una de las más lindas de Paraguay

Ariel “Pata” Pereyra, quien fue asistente técnico de Guillermo Barros Schelotto en la Selección Paraguaya, está en pareja con una de las mujeres más bellas del Paraguay, se trata de la modelo y empresaria Eli Serafini, una referente de la época dorada de las pasarelas en el vecino país.

image.png

Esta historia de amor sacudió a la farándula guaraní porque ya se habló de casamiento. La top model comentó que no le fue nada sencillo al DT conquistarla y que hizo un trabajo de hormiguita para que ella aceptara salir con él porque entre sus intereses nunca estuvo tener una relación amorosa con jugadores.

“La verdad que es impresionante cómo se dio todo. Yo llevo un buen tiempo viviendo en Buenos Aires y siempre estoy viajando a diferentes puntos como los Estados Unidos o Paraguay, tiempo para el amor no andaba teniendo, no era mi prioridad. Él ya me venía observando porque éramos compañeros en el gym, se pasaba invitándome a tomar un café, le llevó mucho tiempo y mucha insistencia que le dijera que sí”, comenzó diciendo en una nota con PrimiciasYa de Paraguay.

LEER MÁS: El adelanto de Moreno y Fabianesi en Colón: "La semana que viene tendremos al técnico"

Ambos comenzaron una linda relación de amistad al comienzo, pero luego por compromisos que tenían se distanciaron, tras unos años se volvieron a cruzar y esta vez con intenciones de entablar un noviazgo. Por lo que se puede ver en las redes sociales de la modelo y por lo que se comenta en Paraguay, están sumamente enamorados y hace unos días Pata Pereyra viajó a tierra guaraní donde fue visto en un centro comercial comprando artículos lujosos para la casa que estarían compartiendo en una zona exclusiva de Asunción.

image.png

En Buenos Aires la paraguaya estaría viviendo en un country rodeada de otras celebridades locales a quienes tiene como vecinos. “Soy empresaria, me dedico actualmente al rubro automovilístico y me va super bien. Pata es un excelente compañero, nos complementamos muy bien y en una relación es lo que importa”, expresó.

Con respecto a la posibilidad de ir al altar comentó que aún no quiere adelantarse mucho, pero alegó que como pareja tienen muchos proyectos en común y que eso fortalece la relación. “No quiero comentar nada sobre eso porque todo va a ser a su tiempo y cuando eso suceda les puedo asegurar que no vamos a dudar en tirar la casa por la ventana, va a ser a lo grande y siempre con mucho glamour como estoy acostumbrada”, dijo.

Lo cierto es que estos enamorados forman parte de una nueva telenovela que tiene en la mira a los principales medios de espectáculos en el vecino país y van a dar mucho de qué hablar porque genera mucha admiración la vida lujosa que andan dando y aunque deseen mantenerse alejados del ruido mediático los medios se van enterando de todo lo que realizan tanto en Buenos Aires como en Asunción.