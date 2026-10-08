Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Ventaja o presión? Colón volverá a jugar con casi todos los resultados puestos

Colón visitará a Mitre por la fecha 33 de la zona A de la Primera Nacional sabiendo la mayoría de los resultados. Le quedarán por saber dos claves

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2026 · 17:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
¿Ventaja o presión? Colón volverá a jugar con casi todos los resultados puestos

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón volverá a afrontar una fecha de la Primera Nacional con la tabla prácticamente actualizada antes de salir a jugar cuando el domingo visite a Mitre, desde las 17, por la fecha 32 de la Zona A. Tendrá nuevamente la particularidad de conocer de antemano buena parte de los resultados.

• LEER MÁS: El plan de Iván Delfino en Colón para buscar traerse todo ante Mitre

El equipo de Iván Delfino atraviesa un momento en el que cada punto adquiere un valor especial. Después de la levantada que viene mostrando, la misión es volver a ganar en Santiago del Estero para extender esa reacción y, al mismo tiempo, meter presión en la pelea por terminar lo más arriba posible dentro de los puestos del Reducido.

• LEER MÁS: Colón adelanta el viaje a Santiago del Estero para jugar frente a Mitre

El calendario volvió a dejar a Colón jugando prácticamente sobre el final de la jornada. El encuentro ante Mitre está programado para las 17 del domingo y, después de ese partido, apenas quedarán dos compromisos vinculados con equipos que pueden tener incidencia en la definición. A las 19.30 del domingo, Ciudad Bolívar recibirá a San Telmo, mientras que el lunes, desde las 19, se enfrentarán All Boys y Godoy Cruz. Es decir que cuando Colón salte al campo en Santiago del Estero ya tendrá un panorama bastante claro de lo ocurrido con buena parte de los equipos que compiten por los mismos objetivos.

Col&oacute;n solo no conocer&aacute; dos resultados en su zona despu&eacute;s de jugar.

Colón solo no conocerá dos resultados en su zona después de jugar.

¿Ventaja o presión para Colón?

La situación puede ser interpretada de dos maneras. Para algunos, jugar con los resultados puestos es una ventaja, porque permite conocer exactamente qué necesita el equipo para sacar provecho de la fecha. Si los rivales dejan puntos en el camino, Colón puede salir a jugar sabiendo que una victoria le permitiría recortar distancias o escalar posiciones. Pero también existe la otra cara. Conocer lo que hicieron los demás puede transformarse en una presión adicional, especialmente si alguno de los equipos que pelea arriba consiguió ganar y obliga al Sabalero a responder para no perder terreno.

• LEER MÁS: Colón va por el Top 4: las cuentas, los rivales y el camino que le queda hasta el final

Delfino y sus jugadores deberán manejar también ese aspecto mental de un partido que, más allá del rival y de lo futbolístico, tendrá una tabla que hablará antes de tiempo. Colón sabe que la cuenta regresiva empieza a ser cada vez más corta. La remontada le permitió recuperar expectativas y ahora necesita sostenerla con resultados. El domingo tendrá casi todas las cartas sobre la mesa. La cuestión será si esa información juega a favor del Sabalero o termina convirtiéndose en una presión más a la hora de buscar los tres puntos ante Mitre.

Colón Mitre Primera Nacional
Noticias relacionadas
colon va por el top 4: las cuentas, los rivales y el camino que le queda hasta el final

Colón va por el Top 4: las cuentas, los rivales y el camino que le queda hasta el final

colon recupera a matias munoz y delfino prepara el equipo para visitar a mitre

Colón recupera a Matías Muñoz y Delfino prepara el equipo para visitar a Mitre

preocupacion en colon: lertora quedo al margen del entrenamiento y delfino tomo recaudos

Preocupación en Colón: Lértora quedó al margen del entrenamiento y Delfino tomó recaudos

facu sanchez: se hizo una bola negativa tan grande en colon que no se pudo controlar

Facu Sánchez: "Se hizo una bola negativa tan grande en Colón que no se pudo controlar"

Lo último

¿Ventaja o presión? Colón volverá a jugar con casi todos los resultados puestos

¿Ventaja o presión? Colón volverá a jugar con casi todos los resultados puestos

Rojo entrenó en Estudiantes a la espera de destrabar su habilitación

Rojo entrenó en Estudiantes a la espera de destrabar su habilitación

Crimen de Franco Demarchi: uno de los imputados fue condenado a 29 años y el otro irá a juicio oral

Crimen de Franco Demarchi: uno de los imputados fue condenado a 29 años y el otro irá a juicio oral

Último Momento
¿Ventaja o presión? Colón volverá a jugar con casi todos los resultados puestos

¿Ventaja o presión? Colón volverá a jugar con casi todos los resultados puestos

Rojo entrenó en Estudiantes a la espera de destrabar su habilitación

Rojo entrenó en Estudiantes a la espera de destrabar su habilitación

Crimen de Franco Demarchi: uno de los imputados fue condenado a 29 años y el otro irá a juicio oral

Crimen de Franco Demarchi: uno de los imputados fue condenado a 29 años y el otro irá a juicio oral

El plan de Iván Delfino en Colón para buscar traerse todo ante Mitre

El plan de Iván Delfino en Colón para buscar traerse todo ante Mitre

Cayó por seis estafas con alquileres: estaba en libertad condicional tras cumplir una condena por homicidio

Cayó por seis estafas con alquileres: estaba en libertad condicional tras cumplir una condena por homicidio

Ovación
Colón va por el Top 4: las cuentas, los rivales y el camino que le queda hasta el final

Colón va por el Top 4: las cuentas, los rivales y el camino que le queda hasta el final

En Unión podría debutar el lateral derecho Tobías Rubio

En Unión podría debutar el lateral derecho Tobías Rubio

El momento de Giménez: busca recuperar confianza en Colón en el tramo final

El momento de Giménez: busca recuperar confianza en Colón en el tramo final

El desafío de Conmebol para Messi tras su despedida: jugar la Copa Libertadores

El desafío de Conmebol para Messi tras su despedida: jugar la Copa Libertadores

Los jugadores del medio local que aprovecharon la fecha FIFA para ganar rodaje

Los jugadores del medio local que aprovecharon la fecha FIFA para ganar rodaje

Policiales
Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe