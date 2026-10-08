¿Ventaja o presión? Colón volverá a jugar con casi todos los resultados puestos

Colón visitará a Mitre por la fecha 33 de la zona A de la Primera Nacional sabiendo la mayoría de los resultados. Le quedarán por saber dos claves

Colón volverá a afrontar una fecha de la Primera Nacional con la tabla prácticamente actualizada antes de salir a jugar cuando el domingo visite a Mitre , desde las 17, por la fecha 32 de la Zona A. Tendrá nuevamente la particularidad de conocer de antemano buena parte de los resultados.

El equipo de Iván Delfino atraviesa un momento en el que cada punto adquiere un valor especial. Después de la levantada que viene mostrando, la misión es volver a ganar en Santiago del Estero para extender esa reacción y, al mismo tiempo, meter presión en la pelea por terminar lo más arriba posible dentro de los puestos del Reducido.

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El calendario volvió a dejar a Colón jugando prácticamente sobre el final de la jornada. El encuentro ante Mitre está programado para las 17 del domingo y, después de ese partido, apenas quedarán dos compromisos vinculados con equipos que pueden tener incidencia en la definición. A las 19.30 del domingo, Ciudad Bolívar recibirá a San Telmo, mientras que el lunes, desde las 19, se enfrentarán All Boys y Godoy Cruz. Es decir que cuando Colón salte al campo en Santiago del Estero ya tendrá un panorama bastante claro de lo ocurrido con buena parte de los equipos que compiten por los mismos objetivos.

Colón solo no conocerá dos resultados en su zona después de jugar. UNO Santa Fe | José Busiemi.

¿Ventaja o presión para Colón?

La situación puede ser interpretada de dos maneras. Para algunos, jugar con los resultados puestos es una ventaja, porque permite conocer exactamente qué necesita el equipo para sacar provecho de la fecha. Si los rivales dejan puntos en el camino, Colón puede salir a jugar sabiendo que una victoria le permitiría recortar distancias o escalar posiciones. Pero también existe la otra cara. Conocer lo que hicieron los demás puede transformarse en una presión adicional, especialmente si alguno de los equipos que pelea arriba consiguió ganar y obliga al Sabalero a responder para no perder terreno.

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Delfino y sus jugadores deberán manejar también ese aspecto mental de un partido que, más allá del rival y de lo futbolístico, tendrá una tabla que hablará antes de tiempo. Colón sabe que la cuenta regresiva empieza a ser cada vez más corta. La remontada le permitió recuperar expectativas y ahora necesita sostenerla con resultados. El domingo tendrá casi todas las cartas sobre la mesa. La cuestión será si esa información juega a favor del Sabalero o termina convirtiéndose en una presión más a la hora de buscar los tres puntos ante Mitre.