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Colón adelanta el viaje a Santiago del Estero para jugar frente a Mitre

La delegación de Colón recorrerá 611 kilómetros con la intención es llegar con mayor anticipación para el duelo ante Mitre de la fecha 33 de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2026 · 16:01hs
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Colón adelanta el viaje a Santiago del Estero para jugar frente a Mitre

Prensa Colón

Colón afrontará el domingo un partido de enorme importancia ante Mitre, desde las 17, en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione, por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional. Con la fase regular entrando en su tramo definitivo, el Sabalero necesita sumar de a tres para fortalecer sus posibilidades hacia el Reducido.

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Mientras Delfino termina de definir la formación, la dirigencia y el cuerpo técnico resolvieron realizar un ajuste en la logística. Según pudo saber UNO Santa Fe, finalmente el viaje en colectivo será este viernes por la noche y no el sábado a la mañana como estaba previsto.

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Colón llegará antes a Santiago del Estero

Son aproximadamente 611 kilómetros los que separan Santa Fe de Santiago del Estero (entre ocho y nueve horas). Por eso, la idea es que el plantel llegue con suficiente margen para instalarse, descansar y afrontar el sábado con una planificación más completa.

Col&oacute;n tiene listo el viaje a Santiago del Estero.

Colón tiene listo el viaje a Santiago del Estero.

El adelanto permitirá incluso sumar un trabajo más o una activación previa al encuentro, además de contar con una instancia adicional de descanso antes de saltar a la cancha. Una decisión que busca que el desgaste propio del viaje no termine condicionando al equipo en un partido donde Colón necesita llegar en las mejores condiciones posibles.

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La modificación en el itinerario se produce mientras Delfino continúa trabajando en el equipo que enfrentará a Mitre. El entrenador ya tiene buena parte de la formación en mente y utilizará los próximos entrenamientos para terminar de ajustar detalles. El objetivo del Sabalero está claro: ganar en Santiago del Estero para seguir escalando y llegar con vida a la definición por el ingreso al Reducido.

Colón Mitre Santiago del Estero
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