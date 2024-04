La particular forma en la que Javier Toledo volverá en Colón

Las alternativas de Delfino en Colón, con Toledo presente

Leguizamón aparecía en los pronósticos como titular ante Gimnasia de Mendoza pero fue al banco, ingresó en el segundo tiempo, pero ante Nueva Chicago no sumó ni un minuto. En tanto que Toledo comenzó a trabajar con el grupo de forma normal, y para jugar ante Deportivo Morón presentará una situación muy particular.

LEER MÁS: Delfino, con cuatro alternativas para un lugar en Colón

A esto ya lo había adelantado Iván Delfino, pero lo concreto es que Javier Toledo volverá a Colón con una máscara de protección, la cual todavía no la tiene, ya que se la iban a dar en Junín, donde el equipo iba a enfrentar a Los Andes por la Copa Argentina, partido que fue suspendido.

De esta manera, a esta máscara la va a tener el día en que Colón llegue a Buenos Aires para esperar el partido ante Deportivo Morón, con lo cual no tendrá mucho tiempo para adaptarse a la misma, ya que iría al banco (en principio) pero sin el acostumbramiento a este apósito.

¿Qué le ocurrió a Javier Toledo?

"El jugador Javier Toledo sufrió un traumatismo de Cráneo con una pérdida momentánea de conocimiento. Tiene una fractura de arco cigomático izquierdo y una contusión pulmonar leve. Se encuentra estable, consciente y permanecerá en observación para control evolutivo", informó en su momento Colón, a penas terminó el partido ante Gimnasia y Tiro de Salta.

image.png

Mientras que tras ser dado de alta, Colón destacó: "Javier Toledo sufrió una fractura del arco cigomatico izquierdo, permaneció en observación y fue dado de alta en el transcurso del día. El jugador se reincorporará a los entrenamientos con el grupo en los próximos días".

LEER MÁS: Toledo, sin filtro en Colón: "Me pegaron un codazo de mala leche"

En tanto que Iván Torterola, uno de los médicos del plantel de Colón, habló con La Central Deportiva de Cadena 3 (FM 101.7), adelantó: "Veremos si se puede cubrir con una máscara, lo que le podría posibilitar volver más rápido. , no creo que quede con miedo, no es algo que me preocupe. Uno nunca va a esperar un golpe en el rostro, es totalmente desubicado. El jugador busca encontrar alguna otra parte del cuerpo, pero no un codo", agregó el médico de Colón.

Mientras que Javier Toledo habló con Sol Play (FM 91.5), e indicó: "Yo quiero sumar. Lo dije siempre. Ahora vengo entrenando en lo físico, pero aún no puedo hacer reducido hasta tener la máscara. Los médicos ya me dijeron que puedo jugar".

De esta manera, por no haber hecho reducido ya que no cuenta con la máscara correspondiente, Javier Toledo no tendría chances de ser titular ante Deportivo Morón, con lo cual si Delfino lo decide viajará pero solo para ser una alternativa en el banco de los suplentes.