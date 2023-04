La prolongada ausencia del paraguayo Jorge Benítez

Jorge Benítez hace un mes que no juega y con el de Platense, serán cuatro los partidos en los que esté ausente.

Está claro que a Colón no le sobran jugadores y menos futbolistas que puedan definir un partido . Por ello, depende y mucho de lo que pueda hacer Ramón Ábila y también Santiago Pierotti. Pero a su vez, Néstor Gorosito requiere de variantes cuando los titulares entran en un declive físico como sucedió ante Talleres. Y es ahí, en donde sigue sin poder contar con Jorge Benítez.

El delantero paraguayo era titular para Pipo Gorosito, incluso cuando jugaba, terminaba relegando a Wanchope al banco. Sin embargo, ya son cuatro los partidos en los que no está a disposición del cuerpo técnico . La última vez que se puso la camiseta rojinegra fue el 18 de marzo en el empate 2-2 ante Independiente.

Luego se conoció la noticia de que había sufrido un pequeño desgarro en el isquiotibial y por ello no estuvo presente ante Atlético Tucumán. Pero se especulaba con que sería de la partida frente a Boca y en esa semana respondió a las exigencias físicas. Pero no viajó para visitar al Xeneize y tampoco estuvo contra Talleres.

De este modo, se aguardaba la lista de jugadores que este domingo viajan a Buenos Aires para enfrentar a Platense. Y una vez más, no estuvo presente Benítez. El propio Gorosito había manifestado que sentía una molestia en la rodilla, pero lo significativo es que no hay parte médico y que el Conejo hace un mes que no juega. En el torneo, suma 446' y dos goles (Lanús y Huracán).