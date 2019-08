La racha adversa que Colón quiere dejar atrás ante Central en Santa Fe

Colón llegó al duelo contra Sol de Mayo por la Copa Argentina envuelto en un clima caliente. La derrota que le propinó Independiente hizo mella y dejó en la cuerda floja al entrenador, Pablo Lavallén. Sin embargo, la presencia del director deportivo Francisco calmó las aguas y se apostó a ganar dicho compromiso para llegar entonado al cotejo trascendental de este domingo ante Rosario Central.

Se cumplió la lógica y, con la goleada 4-0, se clasificó a los octavos de final y el DT tomó nuevamente aire en busca de la tan esperaba remontada. Un equipo que implacable en las series de eliminación directa, pero que no logra despegar en Primera División. Ahora está ante esta posibilidad frente a un contrincante directo en la pelea por evitar el descenso.

Bien no define nada, porque queda mucho camino por delante, la realidad es que lograría tomar una renta de "seis puntos": los tres que se suma y los tres que se le resta al otro. Un axioma histórico que aún no pierde su fulgor. Aunque desde ya la tarea no será sencilla y por eso habrá varias misiones por delante.

En la presente temporada solo superó a Gimnasia (LP) 2-1 y marcó dos goles (ambos del colombiano Wilson Morelo), entonces será vital volver a hacerse fuerte en el Brigadier López y, de pasó, quebrar una malaria de seis años sin festejar ante el Canalla en Santa Fe.

La última vez que se vieron las caras fue el 16 de agosto de 2017, en el empate 1-1. Washington Camacho adelantó al visitante y, cuando el partido se moría, apareció Tomás Sandoval para rescatar un punto.

Después los rosarinos golearon 3-0 el 28 de febrero de 2016, con tantos de Giovani Lo Celson y Marco Ruben (2).

Para encontrar la anterior victoria rojinegra hay que remontarse al 1 de septiembre de 2013, casualmente la misma fecha que el juego de este domingo, con un 2-1 gracias a dos conquista de Rubén Ramírez; Sebastián Abreu había hecho el empate transitorio.

Colón, dirigido por Rubén Forestello, alistó a Jorge Broun; Gerardo Alcoba, Oscar Carnuello, Lucas Landa y Bruno Urribarri; Iván Moreno y Fabianesi, Sebastián Prediger y Jacobo Mansilla; Lucas Mugni; Facundo Curuchet y Rubén Ramírez.

(La tapa de UNO Santa Fe aquel día)

Es así como hace seis años que no puede imponerse en el Cementerio de los elefantes y hacia eso apunta. El historial indica que jugaron 67 en Primera, con 25 triunfos de Colón, 20 de Rosario Central y 22 empates.