Gorosito: "Confiamos en nuestros métodos, pero no somos magos, todo lleva tiempo"

Luego, fue contundente: "Por respeto al técnico saliente, son diferentes formas de trabajar. Iremos mejorando para lo que queremos con el paso del tiempo. En cualquier trabajo se necesita tiempo. Confiamos mucho en el día a día y en los métodos que tenemos. Pero mago no somos. Se irá mejorando y la intensidad tiene que durar los 90 minutos".

Sobre el plan inicial, Pipo contó: "Había que mover la pelota más rápido para sacarla limpia. La idea era producir el dos contra uno. En el segundo se mejoró. Eric (Meza) está con un dolor de cuerpo y no aguantó, justo cuando su fuerte es la subida. No me gustó quedar tan partido en los minutos finales entre defensa y ataque. Pasa que nos costaba salir y ellos tuvieron varias contras peligrosas".

Sobre la inclusión de Stéfano Moreyra, argumentó: "Alternó buenas y malas, pero me gustó la actitud y tiene ritmo para jugar en Primera, algo que se necesita. Tratamos de que (Carlos) Arrúa se tire atrás para tener más alternativas con (Santiago) Pierotti, al que considero más delantero que volante y necesita espacios para correr para adelante. Entonces, cuando corre para atrás se pierde fuerza. Queremos que Santi tenga la explosión más veces".

"Nos gustó Moreyra. Se quería ir a jugar a Madryn y con nosotros el que está bien juega, la edad que tenga. Jugó bien en las prácticas y terminó jugando. Queremos una competencias sana y buscaremos poner al que más rinde", agregó.

Asimismo, Gorosito ya piensa en el próximo partido: "Tenemos que ver y analizar. Mañana (por este lunes) juega Gimnasia y podemos verlo para planificar. Soy profesional y me debo a Colón. Tengo mucho cariño por Gimnasia, donde estuvimos, pero nada más que eso. Hay que meter cargas de trabajo para ir mejorando".

Néstor Gorosito dejó sus impresiones por el empate de Colón ante Huracán.

También hizo mención a Wanchope Ábila: "Ramón tocó dos o tres pelotas y dio muestras de su jerarquía. Dios quiera podamos contar con él. Es un desperdicio que no juegue. Necesitamos hablar con él. Hay pocos 9 de su categoría".

Pipo Gorosito quiere contar con Brian Fernández

Luego, fue más allá: "Encontramos un grupo con muy buena predisposición, aceptando lo que decimos. No se puede cambiar la forma de un día para el otro y la idea es ir de a poco. Nuestra forma no es ni mejor ni peor que nada, es diferente. No se pueden hacer incorporaciones. Entonces todos serán tenidos en cuenta y el que juegue mejor estará. Estará la chance de que Brian se incorpore el miércoles. Tiene la suerte de depender de él. Dios quiere ojalá pueda hacer las cosas bien para considerarlo".

"Hablé con José (Vignatti), que a partir del miércoles puede estar. Después, son charlas privadas con el jugador. La meta es que venga a entrenar con nosotros. No es fácil. Como él, vengo de un barrio bravo y tenía suerte que los más grandes me echaban cuando pasaba algo y quizás otros no tienen esa dicha. Es importante que los más grandes te saquen y no que te lleven. Ojalá que lo podamos desarrollar, porque tiene calidad de crack. Depende exclusivamente de él", describió.

En el final, bancó este desafío en Colón: "Venimos de Buenos Aires, de 500 kilómetros, porque confiamos en el plantel que tenemos. Confiamos en el grupo y trataremos de sacarle el máximo provecho".