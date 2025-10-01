Marcelo Estigarribia, duda en Unión para jugar contra Aldosivi

El delantero Marcelo Estigarribia no formó parte de la práctica en el estadio y está entre algodones en Unión para jugar ante Aldosivi

Unión se prepara para recibir a Aldosivi este viernes, desde las 15.30, por la fecha 11 de la Zona A del Clausura , con una duda inesperada: Marcelo Estigarribia . El delantero no participó de la práctica realizada en el estadio durante la mañana de este miércoles en el estadio 15 de Abril.

En su lugar, Lucas Gamba ocupó su posición, entrenando como posible reemplazo por precaución. Según pudo saber unosantafe, Chelo arrastra una molestia en una de sus rodillas, lo que motivó que el cuerpo técnico decidiera cuidarlo y realizar trabajos diferenciados, enfocados en mantenimiento físico y recuperación, evitando cualquier riesgo de agravamiento.

Estigarribia, duda en Unión

Este viernes por la mañana se realizará la última práctica antes del partido y allí Chelo será evaluará. La confirmación de si estará disponible quedará determinada con la lista de convocados, que se dará a conocer por la noche. Hasta entonces, Estigarribia se mantiene entre algodones, mientras Madelón analiza las mejores alternativas para mantener el nivel del equipo.

El duelo ante Aldosivi no solo tiene la meta de sumar tres puntos, sino también la oportunidad de que Unión rompa la sequía de victorias en casa y consolide su liderazgo en la Zona A del Clausura. La presencia de Estigarribia, un jugador clave en el ataque, sería un refuerzo importante para sostener la estructura del equipo y generar peligro en ataque. Por su parte, Gamba ya se perfila como alternativa sólida, mientras el cuerpo técnico define la formación definitiva.