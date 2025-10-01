Colón se despide del Torneo de la Primera Nacional con un plantel juvenil

Para su despedida de la temporada de la Primera Nacional ante el CADU, Ezequiel Medrán apostará por varios juveniles de Colón.

El domingo a las 15.30, Colón cerrará su participación en la Primera Nacional 2025 enfrentando a Defensores Unidos de Zárate en el estadio Brigadier López, en la última fecha de la Zona B. Tras una temporada difícil y marcada por las bajas, el Sabalero apostará a los jóvenes del club para completar el encuentro final.

La semana de trabajo sorprendió a propios y extraños con la inclusión de Jonás Ravano , defensor categoría 2007 que puede actuar tanto como lateral derecho como zaguero central. Con apenas 18 años, Ravano ya fue convocado por Claudio Gugnali para integrar el seleccionado Sub 20 del Ascenso, lo que refleja la proyección que tiene dentro del club.

En la misma línea, Lorenzo Orzan, uno de los goleadores destacados de las divisiones inferiores, se sumó a los entrenamientos con el plantel profesional. El atacante, capaz de jugar como volante ofensivo o delantero, podría tener sus primeros minutos en el primer equipo frente a CADU, en un contexto donde las ausencias se multiplican.

Parte del plantel profesional estará ausente por diferentes motivos: José Barreto no será considerado; Facundo Castro continúa con una fascitis plantar; Luis Miguel “Pulga” Rodríguez tampoco llegaría a estar disponible por un problema en su rodilla; y Emmanuel Gigliotti, nuevamente, quedará al margen.

Nagel, otro de los promovidos por Medrán

A la lista de juveniles se suma Nicolás Nagel, oriundo de Esperanza y categoría 2006, un extremo versátil que puede moverse por ambas bandas. Además, el plantel deberá lidiar con suspensiones y lesiones musculares: Facundo Castet se pierde el partido por acumulación de amarillas, mientras que Nicolás Thaller, Gonzalo Soto y Tomás Gallay son bajas por desgarros.

Con este panorama, Colón cerrará la temporada apostando a sus juveniles, un gesto que no solo responde a la necesidad del momento, sino que también abre la puerta a las futuras promesas del club. El último encuentro ante Defensores Unidos será, así, la despedida de una temporada compleja y la primera vitrina para varias de las joyas sabaleras.