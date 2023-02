La sentida despedida de Colón a Marcelo Saralegui

"Dejé de ser el técnico de Colón, en común acuerdo con los directivos, tenía muchas ganas de continuar, de revertir la situación, pero nos fue mal en el arranque del campeonato y los técnicos pagamos los platos rotos. "Fue una conversación con los directivos, encabezados por José Vignatti, lo único que no perdonaría es bajar los brazos. Quería ganar los tres puntos, sabía que en algún momento iba a llegar, las incorporaciones llegaron tarde, y para descomprimir la situación de ellos se tomó esa decisión. Como lo dije si estaba fuerte con ningún punto, con uno me sentía Tarzán", manifestó Marcelo Saralegui en diálogo con DSports Radio, confirmando su salida como DT.

El DT dirigió 10 partidos partidos, de los cuales ganó tres, empató dos y perdió cinco. Esto, más la pobre respuesta futbolística del equipo, fue determinante para la decisión que tomaron los dirigentes de prescindir de sus servicios. "Me llamaron hace un ratito, salí de la oficina del presidente con cuatro directivos, vieron una reacción pero no conforma. Pero por temor y cosas del fútbol decidieron que no siga, sabía que la cosa no estaba. De común acuerdo me desvinculo de Colón", destacó Marcelo Saralegui.

https://twitter.com/ColonOficial/status/1627828802612068353 El Club Atlético Colón comunica que de común acuerdo Marcelo Saralegui dejó de ser el director técnico del equipo.



Agradecemos a Marcelo y a todo su cuerpo técnico por el trabajo y el compromiso con la institución, y les deseamos éxitos en lo que venga.



¡Colón es su casa! pic.twitter.com/fduNijAPIf — Club Atlético Colón (@ColonOficial) February 21, 2023

Mientras tanto, Colón se había pronunciado en las redes sociales sobre la salida de Marcelo Saralegui. Esto se debe a que restaban cerrarse todos los trámites pertinentes a su desvinculación, con las firmas correspondientes, cuestión que terminó ocurriendo con el correr de las horas, y entonces llegó el mensaje del club.

reveló el club en sus redes sociales, con varias imágenes, donde también aparece con su cuerpo técnico, donde sobresale Samanta Rodríguez Peña.

En cuanto a los números de Marcelo Saralegui como DT de Colón indican que dirigió 10 partidos, con tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Sus equipos convirtieron 11 goles y le anotaron 14. Bajo la conducción de Saraga, el Sabalero sumó solo dos de los últimos 21 puntos que puso en disputa. En ese lapso perdió cinco encuentros y empató los otros dos.