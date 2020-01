Hace un par de semanas Guillermo Ortiz, quien fue capitán del equipo cuando Eduardo Domínguez era el entrenador, le brindó una nota a Radio Gol (FM 96.7) donde dejó contó los motivos por los cuales había decidido cambiar de aire y dio cuenta de un "desgaste" tras varios años en la institución.

Incluso contó detalles de cómo lo tomó el presidente José Vignatti y también destacó que se lo transmitió al entrenador Diego Osella, con quien tuvo diferencias cuando coincidieron en Newell's en 2016, que terminó con la salida del jugador a Aldosivi de Mar del Plata.

Pero en la misma charla el defensor destacó que los dirigentes mantenían una deuda con el plantel y lo contó de la siguiente manera: "No estamos al día, nos deben sueldo y premios y esa situación te desgasta, nos pagan por jugar a la pelota y no por discutir los sueldos. Son gages del oficio y de la profesión, pero te desenfocan de tu trabajo. Cuando Pablo (Lavallén) se fue me dijo «ahora te entiendo Guille»".

En la previa del encuentro con los dirigentes José Vignatti y José Alonso, Luis Rodríguez cuando pasó cerca de los periodistas manifestó que iban a charlar sobre esa deuda, que había originado que el plantel decida romper con la concentración que estaba diagramada por Diego Osella que terminaría luego del amistoso frente a Newell's en Rosario.

Llamativamente, Pulga salió del encuentro con los dirigentes y en su rol de capitán desconcertó a todos manifestando, entre otras cosas, lo siguiente: "Siempre José (Vignatti) está abierto al diálogo, todo fue positivo, estamos pensando en lo mismo. Salieron cosas que no sé quién las dijo, está todo solucionado, hablado, tranquilo. Lo pactado está arreglado, hablamos con José, se comprometió a pagar y no hay ningún tipo de problemas. Tenemos pendiente algún premio de Copa Argentina. Siempre lo que dice lo paga, hasta ahora cumplió y no tenemos que reprocharle nada. Era bueno hacer una reunión antes del torneo para entender lo que nos estamos jugando".

Pero también Fernando Zuqui, luego de dicho cónclave, fue consultado sobre la deuda, pero no quiso referirse debido a que Rodríguez había sido el designado para aclarar la situación, aunque dejó confusas frases que le pusieron un gran interrogante a la situación, más emparentadas con lo manifestado por Ortiz que con lo que el propio Pulga quiso aclarar sin demasiado éxito.

"Son situaciones que pasan en el fútbol, hablamos con Pulga y dijo que iba a aclarar la situación. Son charlas que siempre se tienen y más con los objetivos que nos jugamos. Estamos tranquilos y contentos con el plantel para lo que viene. Todo se resuelve hablando, pero a mí no corresponde hablar de eso. Personalmente estoy acostumbrado por haber estado en otros lugares, no es nada malo, son situaciones que ocurren. Fue una charla muy buena, mejor de lo que esperaba", así Zuqui dio a entender que hubo que solucionar una deuda para con el plantel.

La frase "fue una charla muy buena, mejor de lo que esperaba", tiene que ver con que en dicho cónclave se habría acordado los términos del pago de la deuda por haber llegado a la final de la Copa Sudamericana pero también se habría convenido un premio especial si es que el equipo consigue mantenerse en Primera División. Es decir que la información contradice a lo dicho por el capitán del equipo, que el pasado viernes manifestó que no hubo que acordar ningún tipo de deuda.

El conflicto fue solucionado por los dirigentes, en una situación que se originó con una medida de fuerza por parte de los jugadores al abandonar la concentración, en un método de presión por el cual el mismo Vignatti tuvo que intervenir no solo para llegar a un acuerdo por lo debido, sino también prometiendo un nuevo premio en caso que el equipo logre el objetivo de salvarse del descenso.