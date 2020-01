Zuqui: "Solo tenemos que pensar en todo lo que nos jugamos"

La última semana estuvo lejos de ser la ideal para Colón, ya que a la imposibilidad de conseguir las contrataciones que pretendía Diego Osella se sumó la protesta del plantel por una deuda, aunque fue "desmentida" públicamente por Luis Miguel Rodríguez.

En la recta final hacia la reanudación de la Superliga, que para el Sabalero tendrá lugar el próximo sábado 25 de enero a las 19.40 frente a Central Córdoba, en Santiago del Estero, el equipo cayó por 2-0 frente a Newell's, en el Coloso Marcelo Bielsa, lo que llenó de incertidumbre desde lo futbolístico.

Uno de los que habló en la recta final de la puesta a punto del plantel fue Fernando Zuqui, quien arrancaría el año como titular y comenzó diciendo: "La pretemporada viene bien, estamos entrenando de la mejor forma para arrancar bien preparados la Superliga, con la mira puesta en el objetivo que tenemos".

• LEER MÁS: El Dream Team de Colón con los refuerzos que no llegaron

Cuando se le preguntó por el encuentro entre el plantel y los jugadores, opinó: "Son situaciones que pasan en el fútbol, hablamos con Pulga y dijo que iba a aclarar la situación. Son charlas que siempre se tienen y más con los objetivos que nos jugamos. Estamos tranquilos y contentos con el plantel para lo que viene. Todo se resuelve hablando, no me pero a mí no corresponde hablar de eso. Personalmente estoy acostumbrado por haber estado en otros lugares, no es nada malo, son situaciones que ocurren. Fue una charla muy buena, mejor de lo que esperaba".

En cuanto a lo que viene siendo el trabajo de pretemporada, afirmó: "Fue fuerte en lo físico, nos estamos preparando de gran forma para lo que viene, ya que nos jugamos un semestre muy importante. Estamos con ganas de entrenarnos y seguir adaptándonos a la idea de este cuerpo técnico. Estamos contentos de trabajar de esta manera".

Y agregó: "Lo más importante es que nos preparemos de la mejor forma para que al equipo le vaya bien, sobre todo para el club, para que podamos cumplir los objetivos en lo que nos vamos a jugar este semestre. Por eso hay que tener la cabeza en eso".

Se le pidió una opinión del trabajo del cuerpo técnico comandado por Diego Osella y tiró: "Estoy contento porque es un cuerpo técnico que trabaja muy bien, es muy intenso, se trabaja mucho en lo físico, en la parte técnica y táctica, nos estamos preparando de gran forma".

Luego se le preguntó por las propuestas que tuvo en el receso y contó: "Me llamaron de Godoy Cruz porque soy de ahí, salí de ese club. La gente me mandó mensaje y me llamó, tengo amigos de Godoy Cruz. Hubo llamados de los dirigentes, pero el club se juega algo muy importante en este semestre, con lo cual hay que tener la cabeza 100% en Colón".

• LEER MÁS: Agustín Doffo se convirtió en la tercera incorporación de Colón

También opinó de la decisión de Guillermo Ortiz de alejarse del club y dijo: "Eso es más personal, es lo que siente. El fútbol son momentos donde uno tiene que estar en la situación para tomar una decisión. Creo que cada uno piensa de la forma que lo hace, lo importante es que a los que les toca estar lo hagamos de la mejor manera para cumplir el objetivo".

Más adelante, opinó: "Esto es fútbol, son situaciones que pasan, vivimos una final histórica donde el club no había llegado nunca. Estamos contentos por eso pero desde lo personal estoy muy triste por no haber logrado el título, por el equipo, la gente y por el cuerpo técnico anterior. Pero tenemos que poner la cabeza en lo que viene y no en lo que pasó, lo que viene depende de los que estamos".