Lago, sin vueltas: "Nosotros nos fijamos en lo que hace Colón y no en los demás"

El extremo de Colón, Ignacio Lago, se plantó por este momento de meseta en Colón, que se extendió ante Almirante Brown y no dudó. "Hay que adaptarse", dijo

"Nosotros tenemos que fijarnos en lo que hace Colón y no en los demás . Estar a la expectativa de los otros resultados no es algo que nos interese. Nosotros tenemos que pensar en ganar la mayor cantidad de partidos para llegar a la final", tiró el extremo Ignacio Lago , luego de que se acercar varios equipos al cerrarse la fecha 22.

Los hinchas de Colón no podrán visitar el Presbítero Grella

Pese a que hace cuatro que no gana, el Sabalero igual sigue en la cima de la zona B, pero a San Telmo le descontaron tres puntos y aún debe el partido ante Aldosivi. Eso sí, hay varios que están al acecho y no puede relajarse. Esto podría ser un mecanismo de presión, pero Lago no lo vio así.

• LEER MÁS: A Colón lo ayudan todos, pero Colón no se ayuda a sí mismo

Entonces, enfatizó: "A veces hay que saber resolver ciertas cosas. Son rachas. Sabemos lo que nos estamos jugando y que las cosas se darán bien de nuevo. Más allá del bajón, el equipo dio muestras de carácter. Es normal esto, porque es un torneo larguísimo y cuesta mantener un nivel".

image.png Ignacio Lago habló del presente de Colón.

Más de Ignacio Lago por este momento de Colón

Luego del empate ante Almirante Brown, expuso: "El grupo es fantástico y vamos todos de la misma mano. Sabemos que tenemos que mejorar y de este barco no se bajará nadie".

• LEER MÁS: Colón, con dos bajas y un regreso para visitar a Patronato

"Quizás no sumamos mucho en las últimas fechas, pero no nos pasó nadie. Para todos es difícil y la mayoría da un plus contra Colón. Ya nos conocen y eso amplia la dificultad", acotó.

• LEER MÁS: El bajón de Colón en las últimas ocho fechas de la Primera Nacional

En el final, dijo respecto a los malos campos de juego: "De acá a fin de año jugaremos en canchas de estas condiciones y tenemos que acostumbrarnos. Ya no sirve como excusa, porque hay muchas más y tenemos que demostrar".