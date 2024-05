Las dos caras que muestra Colón en la Primera Nacional

Colón, con una chance ideal para levantar cabeza

Al equipo de Iván Delfino se le presenta una ocasión propicia para ponerse de pie, ya que volverá jugar como local en el Brigadier López, donde todavía no perdió y solo resignó puntos ante Aldosivi (1-1) y Temperley (0-0), más allá que viene de una sufrida victoria ante Chaco For Ever (1-0), en dicho reducto.