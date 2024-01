Las últimas sentencias de José Vignatti sobre cuestiones deportivas y económicas no se condicen con lo que denuncia y expondrá la nueva CD de Colón.

Lo que le siguió al título logrado el 4 de junio de 2021 derrumbó todo lo que se produjo durante muchos años, debido a que no se le pudo sacar jugo a esa conquista, y se sumaron demandas, juicios, polémicas, reclamos, salidas, errores de política deportiva, que tuvo al descenso como su última y categórica sentencia.

En la Asamblea que se realizó en Colón el 21 de noviembre pasado, José Vignatti le reveló a los socios que no se presentaría a las elecciones, y luego lo hizo oficial en el contacto que mantuvo con los medios. Pero en esa misma conferencia de prensa improvisada, dejó sentencias que están lejos de coincidir con lo que se encontró la nueva CD que preside José Vignatti.

"La Asamblea fue con mucho respeto, el balance fue positivo, que refleja lo que se trató de hacer siempre, ir por los carriles normales, no endeudar al club y despejar los tabúes de que a Vignatti le gustan los juicios", comenzó diciendo José Vignatti.

Y es la primera afirmación del expresidente que no se condice con lo que refleja el nuevo tesorero Adrián Temporelli el pasado viernes en diálogo con LT10: "Acabo de cortar con uno al que se le debe el servicio del generador. Cada llamado es un reclamo. Por la magnitud de los reclamos, me sorprende este escenario. Son muchísimos. Es muy preocupante de acá para adelante".

"Sí, hay tres juicios bastante grandes. Estamos determinando cuáles son los montos y por eso lo explicaremos en la conferencia la semana que viene, porque no solamente estamos hablando de lo que nos dejaron y las deudas que tenemos sino también las que pueden venir. Los otros juicios aún no los vamos a decir, pero ya estamos en contacto. Lo concreto es que estamos levantando un papel y encontramos algo", agregó Temporelli, echando por tierra lo que manifestó Vignatti en la Asamblea.

En otras de las frases de Vignatti en noviembre pasado, se defendió: "Yo no soy de resignarme ante cualquier embestida, traté y trataré hasta el último minuto de defender los intereses del club. En los 20 años que estuve en el club los balances siempre fueron con resultados favorables y eso destierra los mitos que me gusta entrar en juicios".

También Vignatti declaró una cuestión muy diferente a la que hoy se encontró la nueva CD, y se denuncia. Al respecto, dijo: "Se informó a los socios, los dos juicios tabúes se solucionaron con posterioridad al cierre del balance. La próxima CD tomará al club sin deudas, con superávit. Quedan algunos temas judiciales que no se resuelven porque Colón tiene la posibilidad de ganarlos. Hubo juicios que parecían imposibles y los ganamos en parte, quizás se lo informe cuando termine mi gestión. Los juicios son los de Viatri y García, con posibilidades de cuentas a cobrar como lo de Chancalay y Farías".

Es que en la semana anterior explotó una información que es muy diferente a lo que sentenció el expresidente y tiene que ver con la venta de Facundo Farías, por la cual llueven reclamos de Santa Fe FC y Martín Sendoa, su exrepresentante, a lo cual se sumó el del propio jugador que dijo que tuvo que resignar el 15% que le correspondía. El dinero que prometió Vignatti por esta venta y que restaba cobrar, ya se había hecho efectivo mucho tiempo antes de sus declaraciones, y en la tesorería según se denuncia no quedó un peso, es decir que los 5.5 millones de dólares se esfumaron de las cuentas del club.

Para cerrar el disparate de declaraciones las cuales no se condicen con la realidad, una vez consumado el descenso, en declaraciones a LT9 (AM 1150), Vignatti destacó: "Colón no descendió", ilusionando y jugando con el sentimiento del hincha. Antes que termine el año se conoció la sentencia del Tribunal de Disciplina, diferente a lo que había adelantado, e incluso se dio el lujo de aferrarse a su cargo hasta el último día que le permitía el estatuto, en una situación que según la misma nueva dirigencia fue contraproducente a la refundación que se necesita deportiva e institucionalmente del club.