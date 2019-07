Lavallén: "La diferencia solo estuvo en el gol"

"Fue un partido copero. El primer tiempo fue de trámite cambiante. Argentinos arrancó mejor y después de los 10' empezamos a ser mas punzantes creando dos situaciones. Creo que todo fue mutando. Fue un partido de segunda pelota y donde las defensa no querían regalar nada, siempre presionado. Ellos consiguieron el gol tras un rebote y ahí es donde radicó la única diferencia. No fuimos superados, pero acertaron una de las que tuvieron y nosotros no". Así de terminante fue el entrenador, Pablo Lavallén, al hacer un diagnóstico inicial de la derrota de este jueves en Santa Fe de Colón a manos de Argentinos por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El DT afrontó la conferencia de prensa con templanza y, quizás fiel a su estilo, vio más cosas positivas que muchos otros, entre ellos los hinchas: "En el segundo tuvimos más protagonismo. Lo importante es que la llave está abierta por un solo gol de distancia. Era fundamental no recibir otro y por eso tampoco pensamos en quedar expuestos. Todavía quedan 90'. Nos quedamos sin nada, pero podemos ir a buscar la victoria".

Pero su balance fue más allá: "En el segundo jugamos mejor que en el primero. Fuimos más sólidos y quizás porque Argentinos se sentía más cómodo explotando los espacios. Sabíamos que el rival propondría esto, que presionaría y obligaría al error. Entonces hay que tratar de saltar líneas y buscar, pero no lo conseguimos. Creo que la diferencia nomás está en el gol. Si hacíamos uno quizás terminaba ahí. Fue trabado y frenado. Hay que mantener la llave, porque en La Paternal podemos tranquilamente hacer un gol y quedar mano a mano. Le dije a los jugadores que estén tranquilos que hicimos todo y no se dio. La entrega y la búsqueda, quizás sin tanta claridad, estuvo".

Después, se mostró confiado en dar vuelta la historia: "Los jugadores se conocen en comparación a cuando te toca cruzarte con un extranjero. Solo nos separa un gol y hay un montón de gente expectante. La serie se puede dar vuelta e iremos a buscar la victoria. No tenemos miedos ni prejuicios de ir al Diego Armando Maradona".

En otro tramo de la charla con los medios, entre ellos UNO Santa Fe, trató de argumentar los cambios: "Si hubiese sido el último partido de la serie, quizás los cambios hubiesen sido otros, pero sería descompensar y poner del todo en jaque la serie. Entonces tratamos de buscar algo nuevo manteniendo el orden. La idea era salir vivos para ir a La Paternal a buscar el resultado".

Ante el disconformismo de los hinchas, el DT de plantó: "Yo con el pensamiento del hincha no puedo hacer nada. En el fútbol no juega solo y el rival cuenta. A veces te permite cosas y otras no. Nosotros hoy (por este jueves) no pudimos, nos presionaron bien y con intensidad. Había que emparejar eso para luego tomar riesgos. El análisis es que no estuvimos finos y que nos quedamos sin nada por una acción desafortunada. Fue parejo y nunca nos superaron".

En el final dijo convencido que "El equipo creció. Sé que los hinchas quieren los resultados, al igual que nosotros, y por eso aprovecho para decirles que se queden tranquilos, porque dimos y seguiremos dando todo".