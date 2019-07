Colón mostró los mismos vicios del semestre pasado y arrancó con el pie izquierdo la llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana al perder como local este jueves por la noche ante Argentinos Juniors por 1-0, con gol de Matías Romero a los 37' del primer tiempo. En un Brigadier López que tuvo más de 20.000 espectadores, el Sabalero mostró reacción en el complemento, pero nuevamente desaprovechó el primero y eso le terminó pasando factura. La vuelta será el jueves 18, en La Paternal.

Colon jugó un mal primer tiempo y con justicia se fue a los vestuarios perdiendo, ya que el partido se disputó como pretendía Argentinos. Si bien el Sabalero dispuso de algunas chances para abrir el marcador, se debieron a maniobras individuales o por errores en el fondo del elenco visitante.

Pero desde lo colectivo, el rendimiento fue muy flojo. No se advirtió una idea de juego y además abundaron las imprecisiones y los errores defensivos. Al punto tal que ya en el primer minuto, Santiago Silva quedó mano a mano con Leonardo Burián, pero falló en la definición; y a los 9', luego de una serie de rebotes en el área sabalera, el balón se fue al lado del caño derecho.

Colón respondió con un mano a mano de Wilson Morelo tras un quedo de los centrales del Bicho, pero la rápida salida del arquero Cháves le impidió el gol cuando se jugaban 10 minutos. A los 12', otra Morelo lo tuvo de cabeza tras centro de Marcelo Estigarribia y una vez mas se lucio el golero visitante.

Con nada, el Rojinegro dispuso de dos chances para anotar, pero desde el juego seguía defeccionando. Se lo perdió Victorio Ramis dentro del área cuando no pudo rematar y luego Gabriel Hauche lo hizo desviado. Y el Pulga a los 23' sorprendió con un remate desde lejos que se fue al lado del caño derecho.

Lo de Colón eran acciones individuales ante un equipo que lucía más compacto y ordenado. El gol llego a los 37' con un disparo de Matías Romero desde la puerta del área luego de que Silva peinara el balón y Fritzler no pudiera rechazarlo. Colón siguió nervioso desconectado y el Bicho terminó estando más cerca de anotar el segundo que el local de igualarlo. Ya en tiempo de descuento Ramis no pudo conectar bien de cabeza y la pelota fue a parar a las manos de Burián. Así se extinguieron los 45' iniciales, con la victoria parcial 1-0 de Argentinos en Santa Fe.

Colón Gol de Argentinos.jpg UNO / José Busiemi

Colón mejoró algo en el segundo tiempo en el afán de buscar el empate, pero no le alcanzó, ya que se repitió en ataque. Nunca encontró profundidad y todo resultó demasiado forzado. Movió el banco Lavallén con los ingresos de Tomás Chancalay, Nicolás Leguizamán y Tomás Sandoval, pero al equipo le faltó juego. Ni siquiera Pulga pudo rescatarlo al punto que se fue reemplazado.

Llegó hasta la puerta del área rival, pero luego no supo como resolver y chocó una y otra vez con el bloque defensivo de Argentinos, ya que no generó situaciones claras. Dispuso del balón y del campo de juego, pero careció de ingenio como para inquietar a Cháves.

Preocupante el nivel de Colón luego de una pretemporada y mucho tiempo para trabajar. Fue un calco del equipo que terminó el semestre pasado; aunque esta vez y a diferencia de los anteriores partidos, se encontró con un rival astuto bien trabajado y que tiene un entrenador muy lucido como lo es Dabove. Argentinos fue más equipo que Colón, aún cuando se le fueron varios futbolistas importantes y que tampoco dispuso del lesionado Damián Batallini.

— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) 12 de julio de 2019

Ahora en una semana, donde Colón deberá dar vuelta la historia en el Diego Armando Maradona. Esta claro que no es imposible ni mucho menos, ya que hay una diferencia de un gol, pero para conseguir el objetivo deberá hacer un curso acelerado de funcionamiento colectivo. Así esta claro que no le alcanza, pero en fútbol puede pasar cualquier cosa y a esa ilusión es a la que debe aferrarse este equipo, que continua dando señales equivocadas, pero todavía tiene por delante 90 minutos para tratar de dar vuelta la historia.

Formaciones

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Lucas Acevedo, Emmanuel Olivera, Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Rodrigo Aliendro, Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. DT: Pablo Lavallén.

Argentinos Juniors: Lucas Cháves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana, Enzo Ybáñez; Franco Moyano, Fausto Vera, Matías Romero; Gabriel Hauche, Santiago Silva y Victorio Ramis. DT: Diego Dabove.

Gol: PT 38' Matías Romero (A).

Cambios: ST 22' Matko Miljevic Ramis (A), 23' Tomás Chancalay x Bernardi (C), 25' Fausto Montero x Vera (A), 30' Nicolás Leguizamón x Morelo (C), 35' Francis Mac Allister x Romero (A) y 41' Tomás Sandoval x Rodríguez (C).

Amonestados: Lucas Acevedo y Emmanuel Olivera (C); Jonathan Sandoval, Francis Mac Allister y Enzo Ybáñez(A):

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Estadio: Brigadier López.

Hora de inicio: 21.30.

TV: ESPN.