Leguizamón: "Mi expectativa es jugar y hacer goles"

Nicolás Leguizamón se fue de Colón, con el objetivo de poder tener protagonismo en Defensa y Justicia, un equipo que fue creciendo con el correr de los años y con competencia internacional.

Claro que le costó insertarse en el Halcón y a pesar de que se habló de un firme interés de Hernán Crespo por retenerlo, finalmente Legui debe volver a Colón, al no hacer frente el Halcón al uso de la opción para que continúe en Florencio Varela.

El joven delantero charló por LT10 (AM 1020) y reconoció que “Defensa, por ahora, no va a hacer uso de la opción, me lo comunicó mi representante, esto es reciente. Yo quería salir de Colón para madurar, no solo como jugador, también como persona".

Más adelante, apuntó que "fue corto mi paso porque me fui en febrero, me sirvió para conocer nuevas personas y compañeros. Fue lindo conocer otra metodología de trabajo, otro predio. Me sentí cómodo en este corto tiempo”.

LEER MÁS: Este martes, nueve jugadores dejan de pertenecer a Colón

Leguizamón apenas jugó un puñado de minutos con la camiseta de Defensa y Justicia, ya que luego se desató la pandemia y todo el fútbol argentino se vio paralizado. En esos días estuvo al comando de Hernán Crespo, un referente en su puesto. Al respecto, disparó: "El poco tiempo que estuve me dio consejos de cómo moverme. Cuando te habla Crespo uno abre los ojos, jugo en los mejores equipos, cuando me daba consejos estaba atento”.

Festejo11.jpg Leguizamón desea quedarse y poder ser feliz en Colón.

El joven atacante era consciente que las oportunidades en Colón fueron escasas, por eso había resuelto probar suerte lejos de la capital provincial. Al momento de opinar sobre esa situación vivida, no dudó en decir que “el último tiempo en Colón me costó la continuidad, es fundamental que te den continuidad. Hay muchas cosas que sirven, creo que fue por ese lado, si hubiese hecho goles en ese poquito tiempo estábamos hablando de otra cosa. Jugar en Primera es complicado y más mantenerse en un plantel, que te tengan en cuenta. Si viene gente de afuera viene por algo, tiene esa ventaja”.

LEER MÁS: Entre Estigarribia y Colón, ¿un millón de diferencia?

Si bien se espera el regreso de Eduardo Domínguez a la ciudad, con muchos contratos que se vencen este 30 de junio y la incertidumbre lógica de una pandemia que impide hablar sobre fechas concretas, Leguizamón por ahora prefiere ir despacio respecto a su futuro: "Esto de Defensa y Justicia es muy reciente, me gustaría saber bien cómo son las cosas para después tomar una decisión. Jugué con distintos delanteros y de distintas características”.

En su despedida, dio su opinión respecto al complicado presente que atraviesa el fútbol argentino por el Covid-19: “Esta situación no afecta solo a los futbolistas, afecta a todos. Por ahí uno no analiza mucho esto porque es un contexto aparte, es difícil analizar lo que pasó. Es lo que tocó, hay que aprender de lo que uno vive. Mi expectativa es jugar, ser feliz y hacer goles”.