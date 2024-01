Leguizamón habló con LT10 (AM 1020) sobre lo que significa su regreso a Colón, luego de haber formado parte de la campaña que terminó con el primer título en la historia del club, como fue la Copa de la Liga Profesional 2021, más allá que el escenario será totalmente diferente ya que ahora el equipo afrontará el Torneo de la Primera Nacional.

"Estoy contento con mi regreso, faltan algunas cosas, como la revisión médica y la firma. Estoy tranquilo, con paciencia y muy contento. Arrancamos a hablar a fines de la semana pasada, charlé con el técnico (Iván Delfino), luego con el presidente (Víctor Godano). Ahora ya estamos más avanzados y muy cerquita", comenzó contando Leguizamón sobre su regreso a Colón.

Sobre cómo lo encuentra este retorno a Colón, Leguizamón destacó: "Estoy renovado, cuando uno vuelve a un lugar o va a otro tiene las energías renovadas, trata de pensar en positivo y aportar lo que esté al alcance para lo mejor del club. El momento no es el mejor, pero hay que sumar desde el lugar que toque, ser positivo y ayudar al equipo a conseguir el objetivo. Ojalá pueda ayudar desde donde me toque, sería hermoso y es lo que todos queremos volver a Primera, será un año largo, difícil pero con muchas expectativas".

Nicolás Leguizamón.jpg Prensa Colón

Más adelante, Legui remarcó: "Uno tiene buena relación con los chicos, con Paolo (Goltz), con Christian (Bernardi)... Les agradecí por todo, Delfino se comunicó con Paolo, quien le pasó mi teléfono. Que te tengan en cuenta para este momento habla bien de ellos, la vamos a pasar bien y habrá buen ambiente".

También habló de su actualidad tras un duro 2023, y Leguizamón indicó: "Tuve una lesión dura, una recuperación larga, sumé minutos. De a poquito fue progresivo el cambio, terminé de la mejor manera, eso me deja tranquilo de que estoy bien físicamente. A los que tienen estas lesiones no se les hace fácil volver, pero con el correr de los minutos uno puede estar como antes, eso me deja contento".

En el final, cuando a Leguizamón se le preguntó por cómo tomó el descenso de Colón, tiró: "Estuve triste como cada hincha, uno se pone en el lugar de la gente que está en el club y es una situación que no le gusta atravesar a nadie. Uno trata de ser respetuoso, hay que darse cuenta y hacerse cargo de la situación que está Colón. Arranca un nuevo torneo, con energías renovadas, con un objetivo claro. Lo que pasó ya se asumió, hay que hacerse cargo y nada más. Sabemos que no será fácil, pero no deja de ser fútbol, trataremos de proponer. Seguramente habrá otra intensidad, pero será mi primera experiencia en la B. Serán partidos trabados y difíciles".