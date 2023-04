Lema: "Colón se acomodó desde la llegada de Gorosito"

Más adelante admitió que "yo soy de preparar los partidos de la misma forma, mostrándole a los jugadores por donde podemos dañarlo, o entrar jugando, no es de otra manera, seguimos con la estructura de trabajo, nos manejamos así durante este tiempo y los jugadores lo entendieron".

Cuando dejó su opinión de Colón, rival al que intentarán eliminar en San Nicolás, el Chavo subrayó: "Colón desde que llegó Pipo le dio orden, lo acomodó y no está padeciendo en los últimos lugares. De a poco encontró su andamiaje, hace ataques directos, los puntos débiles lo vamos a hablar con los jugadores".

En la relación a los motivos que desembocaron en su salida, añadió: "En la segunda temporada no cambiamos jugadores y este año no pudimos sostenerla, había clubes que pagaban más y nos tuvimos que rearmar. Es complicado rearmar un grupo con jugadores nuevos, que tienen que insertarse en el sistema. En las últimas el equipo empezó a aparecer, el 95% del equipo es nuevo, nos lleva tiempo".

Antes de su despedida, no dudó en subrayar que "acá son 90 minutos, no hay revancha, con jugadores al 100%, el que está mejor pasa y ojalá que podamos hacer un gran partido para pasar de ronda. El jueves rescindo y el viernes me presento en San Telmo".