"Los 10 contratos que se bajan le dan un respiro a Colón"

Julián Garcilaso tesorero de Colón, pidió licencia por motivos particulares, pero sigue colaborando con el club. Al punto tal que este miércoles estuvo reunido junto a José Vignatti y otros dirigentes en una cena. En charla con Radio Gol 96.7 Garcilaso se refirió a la situación económica de Colón y explicó los motivos del pedido de licencia.

"Tengo unos problemas de salud, y también problemas emotivos, se acercan fechas que son muy sentimentales y por ese motivo decidí tomar unas vacaciones. Se lo expresé a Vignatti y me entendió. Además me pidió que no me pierda, que siga participando más allá de la licencia. Y sigo participando aunque Colón es muy demandante", explicó.

Sobre la persona que lo reemplaza dijo: "Raúl Molinas es el que me sigue en la lista, es un caballero, el no quería agarrar el fierro caliente de la tesorería. Por eso le estoy dando una mano a Raúl y estamos trabajando juntos. Me duele mucho todas las cosas que se están hablando, yo no estoy renunciando, acá no hay ninguna pelea, somos amigos los integrantes de la Comisión Directiva".

Respecto a la situación económica de Colón indicó: "Colón tiene bastantes socios, aunque mucha gente no pueda seguir pagando por la realidad económica. Todos y en todos los ámbitos estamos haciendo los ajustes económicos necesarios, porque no sabemos lo que va a venir. Hay más del 60% de los socios que siguen pagando la cuota, activamente siguen aportando más de 10.000 socios".

"Se arregló la deuda con Estigarribia, está solucionado el tema con todos los jugadores. Pero el tema Fritzler es muy particular, lo que se acordó con los futbolistas es por la deuda, eso no quiere decir que vayan a continuar. Los 10 contratos que se bajan dan un respiro importante al club", argumentó.

Por último sostuvo "Colón tiene una estructura importante, y eso requiere de un mantenimiento, por suerte hasta julio el dinero de la televisión ingresó completo".