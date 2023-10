Varias bajas entre los convocados de Colón para el duelo crucial ante Barracas Central

De igual modo, la meta es abstraerse de esto y tratar de alcanzar los tres puntos en un escenario como el Tomás Adolfo Ducó de Huracán, donde el Guapo hace de local ante las refacciones que está realizando en el Claudio Chiqui Tapia, donde suele sacar un plus.

En el Sabalero el margen es cada vez menos y, si bien quedan varios capítulos por delante, es crucial sumar de a tres, sobre todo atendiendo a que jugará con casi todos los resultados puestos. No se puede especular y por eso, la mentalidad es mejorar lo hecho ante Unión para tener chances.

Todavía el DT Néstor Gorosito no confirmó la formación, pero sí los concentrados que, tal como se sabía, no tiene a los paraguayos Alberto Espínola y Ángel Cardozo Lucena, desgarrados. Después, no hay misterios ya que es la base que generalmente viene formando parte de los encuentros.

Será cuestión de ver quiénes serán los 11 y los que deberán esperar su lugar en el banco de suplentes. A continuación, los citados de Pipo para esta nueva "final" en la lucha por la permanencia.