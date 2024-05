Los convocados de Colón para el duelo de punta ante San Telmo en la Isla Maciel

Por más que Iván Delfino no lo confirmó, habría solo una variante respecto de los salieron al Brigadier López para jugar ante Chaco For Ever (ver a parte). Producto el horario inusual, se decidió adelantar el viaje y hacer directamente una activación por la tarde en el hotel de concentración.

La práctica más importante fue el jueves, donde el conductor sabalero le dio rodaje en lo que sería un secreto a voces, pero que se terminará de oficializar media ahora antes del cotejo. Después, nada de misterios. No se precisó por parte del club si se iba a apostar por un desayuno fuerte o un almuerzo liviano.

Finalmente otra vez no está Axel Rodríguez, pese a la mejora que tuvo de su molestia. Hizo movimientos tácticos el miércoles, pero es probable que Delfino no lo haya visto a pleno como para considerarlo. Luego, son los mismos que vienen formando parte de las citaciones.

A continuación, los convocados de Colón para jugar ante San Telmo