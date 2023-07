Los delanteros de Colón atraviesan una crisis significativa

Mientras tanto, los delanteros brillan por su ausencia . De hecho, Ramón Ábila, máximo goleador de Colón con seis goles, apenas convirtió uno en los últimos nueve partidos . Fue en el empate ante Central Córdoba 2-2. No marcó en los últimos cuatro, en donde terminó siendo reemplazado.

Por su parte, Santiago Pierotti, no convierte un gol desde la 11ª fecha, en el empate 2-2 contra Talleres. Es decir, que no marca desde hace 11 partidos, de los cuales en nueve fue titular, en otro fue suplente, ingresando en el complemento (Racing) y el restante no lo jugó por suspensión (Rosario Central). Además del gol a Talleres, anotó uno contra Independiente.

En lo que respecta a Jorge Benítez, el delantero paraguayo anotó dos goles en el Torneo. El primero de ellos ante Lanús en la 1ª fecha y el restante contra Huracán en la 5ª jornada. Por lo cual y si bien estuvo mucho tiempo lesionado, pasaron 17 encuentros del último festejo del Conejo.

Pero además, de los tres jugadores mencionados, también sumaron minutos otros delanteros. Uno de ellos es el uruguayo José Neris, quien no logró convertir goles con la camiseta rojinegra en los ocho partidos que disputó, sumando 402' en cancha.

Mientras que Facundo Farías suma cinco partidos en este torneo, en donde no pudo convertir. Los últimos dos como titular (Rosario Central y Racing), en total suma 214' en cancha. Por su parte, Laureano Troncoso disputó seis cotejos en el torneo, sumando 117' en cancha y sin convertir goles.