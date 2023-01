LEER MÁS: Laureano Troncoso, con chances de volver en Colón

Lo concreto es que la actuación de Colón ante Lanús dejó mucho qué desear, ya que en el primer tiempo se lo vio muy superado al equipo, mientras que en el complemento le faltó ingenio y jerarquía para poder vulnerar a un rival que llegó también con muchas debilidades y dudas al arranque de la temporada.

Pero no solo la condición física de Ramón Ábila, de quien no se explica cómo Marcelo Saralegui lo mantuvo hasta el final del partido en cancha, sino que también hay otros rendimientos que no estuvieron a la altura de lo esperado en el estreno de Colón en la Liga Profesional.

Una de las grandes apuestas de Marcelo Saralegui fue renovar los carrileros, con Juan Pablo Álvarez por derecha y el refuerzo Joaquín Ibáñez por izquierda. Está claro que eran dos de los aspectos donde más recaía la lupa en el arranque de la temporada de Colón.

Y ambos tuvieron un partido muy pobre ante Lanús, donde incluso Marcelo Saralegui decide sacarlos en el amanecer del segundo tiempo para el ingreso de Tomás Galván y Santiago Pierotti, a quienes se le presentó una panorama muy adverso para intentar poner nuevamente a Colón en partido.

De esta manera, por lo que trascendió, la intención de los dirigentes, encabezados por José Vignatti, sería la de pedirle explicaciones a Marcelo Saralegui por el rendimiento de ambos carrileros, e invitarlo a realizar variantes como consecuencia del magro rendimiento que mostró Colón en esos sectores en el estreno para el olvido ante Lanús.