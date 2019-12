Los hermanos Brian y Leandro Fernández, ¿en el radar de Colón?

Francisco Ferraro habló con varios medios en las últimas horas, donde más allá de referirse a los lineamientos que se tienen en cuenta para conseguir el reemplazante de Pablo Lavallén, también adelantó que ya hay varios jugadores que están en carpeta de los dirigentes para potenciar el plantel de cara a un exigente 2020.

Es que a diferencia de lo que ocurrió en este año, Colón ya no tendrá el desafío de jugar una competencia internacional, con lo cual toda la atención estará puesta en la Superliga, donde debe sumar muchos puntos para no caer en zona de descenso en esta temporada, y para acumular un buen colchón de puntos de cara a la 2019/2020.

UNO Santa Fe publicó que hay varios jugadores del plantel sabalero que pretenden buscar un nuevo rumbo futbolístico una vez que termine la participación del equipo en 2019, que será el próximo jueves, cuando desde las 21 visite a Arsenal en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí.

• LEER MÁS: El jueves será un día clave en Colón

Uno de los primeros que manifestó la posibilidad de marcharse es Luis Miguel Rodríguez, lo que generó una gran preocupación en los hinchas y en los dirigentes, más allá que públicamente no se atrevan a darle asidero a las declaraciones del tucumano.

En tanto que hay una larga lista que lo siguen, que encabezan entre otros Matías Fritzler, Emmanuel Olivera, Wilson Morelo y Mauro Da Luz, mientras que a otros futbolistas que no son tenidos en cuenta se les intentará encontrar un nuevo rumbo.

Volviendo a las declaraciones de Pancho, manifestó que hay algunos jugadores que ya están apalabrados y que todo dependerá de la decisión del nuevo entrenador, quien se especula que firmará su contrato que lo una a la institución antes de que se cierre la semana.

Embed

En ese sentido, en las últimas horas se mencionó la posibilidad que los dirigentes vayan a la carga por los hermanos Braian y Leandro Fernández, quienes son fanáticos de Colón y se los viene mencionando en varios mercados de pases.

Lo de Brian hizo mucho más ruido en los anteriores recesos, donde su llegada no se pudo dar porque Eduardo Domínguez no estuvo de acuerdo con su contratación debido a sus actos de indisciplina en su vida particular.

• LEER MÁS: Pulga Rodríguez se pierde el último partido del año ante Arsenal

Lo concreto es que es un viejo anhelo de José Vignatti y el jugador se muere de ganas de darse el gusto de calzarse la rojinegra. Viene de jugar en Portland Timbers, tras brilla en Necaxa, por infringir el protocolo contra las adicciones que lleva adelante la MLS.

Mientras que lo de Leandro sería mucho más difícil, debido a que es titular en Vélez, uno de los protagonistas principales del campeonato, tiene seis meses más de contrato en Independiente, club que es dueño de su pase.

Son los primeros nombres que comienzan a sonar en un mercado de pases donde por ahora reina la incertidumbre sobre quién será el nuevo entrenador, y sobre la continuidad de varios jugadores importantes del plantel que pretenden marcharse a mitad de temporada.