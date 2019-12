El jueves será un día clave en Colón

En Colón el ciclo de Pablo Lavallén ya es parte del pasado y se espera con ansias y expectativas saber quién será su reemplazante. Más que nada, para que tome las riendas de un plantel que debe ser refundado y motivado para afrontar la apremiante situación del promedio. Si es que los resultados comienzan a darse, indefectiblemente volverá a encaramarse en la pelea por las copas internacionales.

Pero el escenario no está emparentado en mirar eso sino en enderezar el cause. El Sabalero tuvo a cuatro técnicos en un año a raíz de los flojos resultados y por eso se quiere dar en la tecla de una vez por todas. El presidente José Vignatti se instaló en Buenos Aires para entablar charlas con representantes y cristalizar cuánto antes al flamante conductor y las novedades pintan para ser inminentes.

José Vignatti y José Vignatti y Francisco Ferraro .jpg Prensa Colón

Más que nada, porque es prioritario para diseñar lo que viene, que es la segunda parte de la Superliga y en el medio la pretemporada. Justamente sobre este punto, se tiene todo acordado para que sea en Salta. El propio director deportivo, Francisco Ferraro, encaró el tema, pero cuando se fue Lavallén todo quedó frenado, no caído.

Pero la reserva caduca este jueves y quizás todo venga en consonancia. ¿Será el día que se contrate al técnico? No sería raro, más que nada porque no hay demasiado tiempo para desperdiciar. Vale recordar que el plantel estuvo trabajando para la presente competencia en el predio de la Liga Salteña, donde se cumplió con creces todo lo planificado. Después por diferentes cuestiones en el campo de juego las cosas no salieron satisfactoriamente, por lo menos en Primera División, ya que internacionalmente se llegó a la final de la Copa Sudamericana.

Colón salta 1.jpg Prensa Colón

Hubo chances para que también Jujuy sea una escala, pero superó el presupuesto y así fue como apareció nuevamente Salta. ¡Pero ojo! porque también hay que ver lo que dice el técnico –si es que se conoce antes del jueves–, no vaya a ser que piense en otro lugar.

Por eso se augura que sea un día determinante. Si las reuniones y charlas no llegan a buen puerto en la inmediatez, en Colón deberán empezar a analizar otras alternativas. El plantel volverá el 3 de enero a los trabajos en el predio Ciudad, pero resta por verse dónde será la pretemporada.

¿Será en La Linda y con nuevo DT?