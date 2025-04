Los hinchas de Colón explotaron en redes, pidieron la salida de Pereyra y criticaron al mánager

Colón no para de tocar fondo en este grupo B de la Primera Nacional, ya que acumuló la cuarta derrota en fila con el 3-2 en San Martín ante Chacarita . Quedó a siete puntos del descenso y fuera de la zona de Reducido , por lo que la continuidad de Ariel Pereyra estaría terminada.

Si bien no habló luego del encuentro y nadie lo confirmó, no hace otra cosa más que estirar el misterio, ya que el ciclo estaría terminado. Sería más que nada una decisión de la dirigencia, ya que Pata en principio se sentiría con fuerzas, pero los resultados no llegan y la urgencias mandan.

El malestar en los hinchas es muy marcado. Ya lo dieron a entender en el duelo pasado contra San Telmo. Justamente el aviso se dio en la previa y ni hablar con la derrota sobre la hora. No se salvó nadie y cantaron "que se vayan todos". Si el mánager Iván Moreno y Fabianesi banca este ciclo, quedaría muy en el fuego cruzado, del que tampoco ya se salva.

Solo es cuestión de repasar las redes sociales y ver la bronca de la gente, que se descargó en todo sentido. No solo contra el técnico, sino también con el director deportivo y la dirigencia.

El enojo de los hinchas de Colón

image.png Los hinchas de Colón, recalientes.

