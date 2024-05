Los hinchas de Colón volvieron a acompañar en buen número para la Copa Argentina

No hay un mango y los hinchas de Colón igual hicieron el esfuerzo para acompañar al equipo en Junín para el cruce de los 32avos de final de la Copa Argentina

Por la hora y la ciudad, quizás no se presentaba ideal para que la gente brinde su habitual show, pero igualmente se la jugó para llegar a Buenos Aires con todo el esfuerzo que eso significa.

La gente de Colón siempre está

No hay un mango e igual el fanático sabalero va. Siempre queda algo guardado para disfrutar del momento y por qué no, tener la chance de disfrutar del fútbol. Justo también bajó la temperatura y podía condicionar la llegada, pero no fue así y la tribuna que le tocó estuvo casi copada.

Las postales que fueron recorriendo las redes así lo refrendaron, en algo que es una constante. Más que nada para aprovechar, ya que la Copa Argentina es el único torneo donde pueden ir los visitantes.