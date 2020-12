Los jugadores que se fueron de Colón en conflicto en 2020

El técnico solicitó que se intente retener antes del 30 de junio a varios futbolistas a los que consideraba puntales: Marcelo Estigarribia, Gabriel Esparza y precisamente Polaco Fritzler. Sin embargo, las complicaciones económicas atentó con las continuidades y todos encontraron rumbos en el exterior, donde el dólar fue el llamador. Con todos los que se alejaron se llegó a un acuerdo por el saldo, a excepción de Matías Fritzler, con quien se buscó renovar el contrato hasta antes del inicio de la temporada, pero antes querían que le abonen la deuda y como la dirigencia solo estaba dispuesto a pagarle el 50%, no prosperó. Hoy las cosas siguen sin resolverse.

Matías Fritzler.jpg Uno de los jugadores en conflicto es Matías Fritzler, que se negó a hablar de una renovación si antes Colón no le pagaba la deuda. Hoy juega en Danubio de Uruguay.

Después, dos jugadores fueron noticia en la vuelta a las prácticas. Uno de ellos fue el uruguayo Rafael García, a quien se le avisó que no se presente después de hacer el aislamiento, tras volver de su país, por irregularidades en su permiso laboral. El club se aferró a este recurso para hacer valer lo que consideraba vetusto, pero el zaguero se asesoró legalmente y habría dejado todo en manos de la justicia. Indefectiblemente retornó a Uruguay y encontró un lugar en Nacional. Tampoco se conocieron más detalles de su situación contractual con Colón.

Rafael García.jpg Rafael García es otro de los jugadores que se fue en conflicto con Colón. Está actualmente en Nacional de Uruguay

Está también el caso de Agustín Doffo, quien arribó a comienzos de año como refuerzo y ¡no jugó nunca! No se presentó a la pretemporada por aducir falta de pago, considerándose libre. A decir verdad, no estaba en los planes de Eduardo Domínguez, siendo un tema que aceleró su salida. Pero no sería a costo cero. Cuando la dirigencia de Colón pensó que se podía definir sin problemas, lejos estuvo de ser así y también podría terminar la cosa en la justicia.

Agustín Doffo 1.jpg Agustín Doffo, que no jugó ni un minuto, se consideró libre por falta de pago. Hoy está en Tuzla City de Bosnia. Prensa Colón

Finalmente el que cierra este grupo de jugadores que se fueron de Santa Fe en conflicto es Lucas Viatri, que se alejó después de la segunda fecha de la Copa Diego Maradona. Un delantero de sueldo altísimo que estuvo más tiempo lesionado que lo que jugó y, por si fuera poco, no hizo goles. Durante la cuarentena, la dirigencia acordó con todo el plantel nuevos aspectos económicos ante la compleja situación, pero el atacante fue el único que no aceptó las condiciones. Se aferró a que se respete lo firmado y que se le abone todo. La deuda era muy grande y la institución no podía abordarlo.

Lucas Viatri 1.jpg El restante jugador que se fue en conflicto con Colón es Lucas Viatri, que quedó en libertad de acción. UNO Santa Fe / José Busiemi

Fue así como, a través de Agremiados, fue dado en libertad de acción. No pudo inhibir porque Colón elevó una medida cautelar ante el escenario. Hubo algunas reuniones en pos de llegar a un acuerdo, pero no se pudo dar. De no cambiar, terminará en juicio.

Un 2020 complicado para Colón, que desde lo deportivo se quedó sin aspiraciones en la zona Campeonato de la Copa Diego Maradona, y que aspira a equilibrar las ganancias y potenciar a los chicos del club. Eso sí, sabiendo que todavía tiene algunos conflictos que solucionar.