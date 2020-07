"Los jugadores se irán libres solo en una situación extrema"

En Colón se viven momentos de incertidumbre en relación a la conformación del nuevo proyecto deportivo que comandará Eduardo Domínguez, como así también por el futuro de varios juveniles del club, a los cuales se les termina el contrato en junio del año que viene y hay un gran peligro que se puedan marchar con el pase en su poder como lo hizo Braian Galván. Guillermo Fechenbach, quien trabaja con el grupo de representantes que comanda Fernando Cosentino y que manejan a varios juveniles sabaleros, habló con ADN Gol (FM Gol 96.7), donde se refirió a las situaciones de Facundo Garcés, Santiago Pierotti y Brahian Farioli.

En el arranque de la charla, Fechenbach comenzó diciendo: "Facundo Garcés firmó contrato, con la extensión de un año, con la posibilidad de firmar por un segundo año, ocurre que la situación del fútbol argentino es tan confusa y difícil. Sin embargo, al haber oficializado fechas Conmebol del retorno de la actividad se supone que estos días tendremos novedades de los entrenamientos. Cuando firmó contrato con Colón todavía las temporadas iban de junio a junio, pero la información que llegada desde la AFA es que comenzarán a regir de diciembre a diciembre. Si esto pasa seguramente tendrá que volver a pasar por las oficinas para firmar un contrato diferentes, pero lo cierto es que ya lo firmó. Lo otro es una cuestión burocrática. Me permito aclarar que su firma es anterior a nuestro desembarco como representantes del jugador, lo llevó adelante con su familia".

Facundo Garcés 2.jpg

"Para su futuro movimos algunas piezas, sobre todo por su edad, con lo cual si no es prioridad para el técnico buscaremos que tenga rodaje en otro club y luego pueda volver a Colón. Pero primero dependerá de una charla con Domínguez. Hay algunos clubes interesados en llevarlo a préstamo para que pueda ganar minutos y consolidarse", destacó Fechenbach sobre Garcés.

Cuando se le preguntó cómo es la situación de Santiago Pierotti, Fechenbach reveló: "Formamos una sociedad con su tío, con la idea que sea quien maneje sus destinos mientras juegue en Colón. Hay una charla para la renovación de su contrato pero la está llevando a cabo su tío, con nuestra autorización. Pero no estamos en los detalles para saber si hay avances en la negociación, lo estamos representando desde el torneo de La Alcudia. Tiene contrato con Colón hasta junio de 2021".

Santiag Pierotti 1.jpg Santiago Pierotti tendría un seguimiento especial de Feyenoord. Prensa Colón

Y agregó: "Estoy al tanto que tuvieron una primera charla. Pero se vive una situación de crisis económica, por lo cual es común que las pretensiones del jugador queden lejos de lo que el club quiere o puede dar. Son charlas preliminares, seguramente la voluntad de las partes es llegar a un acuerdo. Hay tiempo, pero Colón tomó una decisión correcta que es de afrontar las renovaciones con tiempo, ya que las leyes de FIFA permite que se pueda firmar un precontrato con un nuevo club cuando tiene seis meses o menos de su vencimiento de contrato. A Pierotti le quedan 11 meses, por lo que tienen hasta el 31 de diciembre para ponerse de acuerdo. Pero en este caso Colón no se dejó estar como lo hicieron otros clubes".

También a Fechenbach se le preguntó por la chance que Feyenoord lo tenga en cuenta a Pierotti, dijo: "Hubo consultas, es un jugador que tiene recorrido en la Selección nacional, por sus características físicas y por ser un futbolista comunitario europeo seduce a muchos clubes de aquel continente. Pero no tuvimos una oferta concreta para poner sobre la mesa, sí es verdad que el Feyenoord es uno de los clubes que mostró interés, al igual que otros equipos europeos. A partir de sus buenas actuaciones en el Torneo de La Alcudia".

Brian Farioli.jpg Brian Farioli está dando sus primeros pasos en Colón. Facebook Brian Farioli

Luego se le preguntó por Brahian Farioli, y Fechenbach reveló: "Nos gusta mucho sus condiciones técnicas y físicas, es un volante mixto, de 1.80 metro, zurdo, de características que no abundan, de una pegada exquisita, de grandes actuaciones en Reserva y que ya debutó en Primera de Colón. Hace dos o tres meses que estamos trabajando con él y tiene un futuro importantísimo en el fútbol argentinoQ".

Mientras que en otro tramo, Fechenbach agregó: "El contrato de Farioli vence el 30 de junio de 2021, había firmado uno por dos años. Tenemos dos clubes de la MLS interesados en él, uno es Colorado Rapids. No cuestiono la estrategia de representación de Braian Galván, ya que está apegado a las leyes, independientemente de lo que crea ético la gente, el club o el periodismo. El interés es llegar a un acuerdo con el club, a este interés no lo descartamos porque existe. Nosotros tratamos que si un jugador juvenil se va del club lo haga dejando algo, con una venta, con un préstamo con opción. Nosotros lo consideramos como una cuestión extrema, solo si el club no le quiere renovar el contrato o si las negociaciones fracasan rotundamente, queremos que los jugadores cuando se vayan lo hagan por la puerta grande, con la posibilidad de retornar en el futuro. Son jugadores con sentido de pertenencia, con lo cual una salida polémica del club sería doblemente doloroso".

Y Fechenbach destacó: "Con Vignatti hablamos en muchas oportunidades, es imposible no conocerlo en el mundo del fútbol. Pero charlamos con el abogado Juan Saliva por la renovación de los contratos, no con los dirigentes. Colón nos llamó para la renovación de Farioli. La intención es llegar a un acuerdo con Colón. Domínguez le dio mucha confianza a Farioli, creemos que es un entrenador que le dará mucha continuidad. La carrera que le diseñamos comienza con la consolidación en Colón y luego con una salida que sea por una venta o que le deje buenos dividendos al club. Pero si algunos clubes que preguntaron por él llega con una propuesta y Colón la considera, estaremos hablando de otra cosa".

"También estamos trabajando con Luciano Pereyra, categoría 2003, fue goleador de la Octava, que fue la primera categoría campeona de Colón en AFA. Es un nueve potente, fuerte, muy interesante, con la idea de llevarlo despacio y con tiempo, ya que estamos hablando de un jugador de 17 años. Es uno de los talentos de tantos, son muchos los jugadores buenos que tiene el club, más allá de los que representamos", agregó Fechenbach.