En una extensa conferencia de prensa (ver aparte), el DT de Colón, Néstor Gorosito, reconoció este miércoles que aguardará la recuperación de Carlos Arrúa para definir los once que recibirán a Talleres.

Allí, el entrenador apeló a su formación base, que después fue modificando, precisamente con el ingreso del uruguayo Andrew Teuten, autor del gol que le dio el triunfo a los rojinegros.

Si el paraguayo no forma parte de los once iniciales, es probable que su sustituto sea el charrúa. Con esa salvedad, el resto, en un principio, no sufriría modificaciones para medirse con el difícil elenco cordobés.

En consecuencia, el tentativo elenco titular sería con Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Julián Chicco, Juan Pablo Álvarez, Andrew Teuten; Santiago Pierotti y Ramón Ábila.