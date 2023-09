"Colón y su gente, parte mil", los posteos especiales del club tras la nominación al Fanático de la FIFA

Este jueves, el mundo Colón se revolucionó con la nominación de Tomás Toto Iñíguez al premio Fanático de la FIFA. Una noticia que tomó repercusión nacional. Incluso la Liga Profesional hizo alusión al tema. No solo trascendió la postulación de Lionel Messi y Julián Álvarez para el la distinción The Best, sino también esta acción, que tiene a un santafesino como protagonista.