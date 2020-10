Los quiso Domínguez en Colón y prefirieron irse al exterior

Sin dudas que lo económico inclina ostensiblemente la balanza. Ni hablar después de las medidas del gobierno nacional que depararon en una nueva suba del dólar. Entonces los futbolistas que todavía no tienen club especulan con un llamado de afuera. Hoy cualquier liga, incluso de Sudamérica, paga más que Argentina. Ni hablar si aparecen opciones de Europa. Contra eso, Colón no puede competir.

Pero haciendo un repaso, quedó claro que la falta de recursos es lo que jugó en contra. El paraguayo Marcelo Estigarribia era uno de los pedidos del DT y, si bien siempre se mostró dispuesto a continuar por sentir cómodo en la ciudad, entendía que iba a ser muy difícil de afrontar. El tiempo pasó y terminó acordando en Maldonado de Uruguay, donde sorprendió a propios y extraños. Es más, ya comenzó a marcar diferencias en apenas cuatro partidos.

Marcelo Estigarribia.jpg Uno de los jugadores que pidió Eduardo Domínguez era Marcelo Estigarribia, hoy jugador de Maldonado. Gentileza Radio Uruguay

Otro es Gabriel Esparza, una de las prioridades para Eduardo Domínguez, pero antes de irse su representante dio por finalizadas las tratativas ante la falta de propuestas superadoras de Colón. También había una deuda, por lo que intimó al club y la relación terminó definitivamente. Actualmente es jugador de Sol de América de Paraguay.

Gabriel Esparza.jpg Las propuestas a Gabriel Esparza no lo convencieron y se alejó de Colón intimando por deudas. Hoy juega en el exterior, en Sol de América de Paraguay. Prensa Colón

La situación de Fernando Zuqui era quizás más compleja, ya que había que hacer uso de la opción de compra por el 50% del pase en 2.000.000 de dólares. Algo que escapaba a las posibilidades del Sabalero. Estudiantes argumenta que se cumplieron los términos y está obligado a pagar, y la cosa se resolvería en la justicia. Mientras tanto, viajó a Turquía para militar en Yeni Malatyaspor.

zuqui.jpg Fernando Zuqui también optó por irse al exterior

Eduardo Domínguez también pidió retener al colombiano Guillermo Celis, que prácticamente no jugó. La última parte de su contrato lo cumplió recuperándose de una rotura de ligamentos cruzados y por eso, parecía que su estadía en Santa Fe estaba terminada. Luego la situación cambió con el llamado del DT, pero la dirigencia no mostró la misma predisposición. Ante la incertidumbre de saber cuándo volvería el fútbol, el club quería estirar lo máximo posible pagar un nuevo contrato y, como los tiempos no eran los mismos para las partes, el volante recaló en Deportes Tolima.

Guillermo Celis (1).jpg Guillermo Celis se cansó de esperar una nueva oferta de Colón y arregló en Deportes Tolima

Finalmente, el último en la lista es Matías Fritzler, que fue tema de la agenda esta semana tras las declaraciones del presidente de Colón, José Vignatti, que dijo que le gustaría arreglar y que vuelva. Sin embargo, Polaco se plantó en cobrar toda la deuda y eso no permitió avances. Recientemente fue oficializado como incorporación de Danubio de Uruguay.

FRITZLER.jpg Matías Fritzler le cerró la puerta a Colón, avisó que quiere cobrar toda la deuda y se fue a jugar al exterior

La cuarentena en Argentina le pasó factura a Colón, que tiene lo justo y necesario para cumplir con las obligaciones del presente y por eso no pudo complacer todos los pedidos de Eduardo Domínguez. El claro síntoma que lo económico es lo que pondera y los ejemplos están a la vista.