"Los socios de Colón le están pagando el sueldo a Garcés"

Facundo Garcés decidió no jugar más en Colón pese a tener contrato vigente hasta diciembre de este año . Molesto por no haber sido transferido al Alavés de España, el defensor se plantó y decidió no ponerse más la camiseta rojinegra. Por ello, el zaguero trabaja aparte del plantel profesional.

No obstante, el presidente rojinegro Víctor Francisco Godano brindó una nota al Canal Veo y allí expresó que por el momento no existe ninguna novedad respecto a la situación del futbolista. Pero además, el Bicho lanzó una frase que seguramente resonará en los oídos del excapitán.

"Sobre Garcés no hay nada nuevo. Hubo una oferta del Alavés a préstamo hasta el final del campeonato y con opción de compra, pero Colón no recibía nada y decidimos no aceptarla. No le podíamos presentar esa operación a los socios, decirles que mandamos a un jugador a préstamo sin recibir nada", explicó el máximo dirigente.

Luego, el presidente rojinegro, explicó otro de los motivos, por los cuales se frenó la operación: "Revisando los papeles nos dimos cuenta de que la comisión anterior le había dado la potestad a un representante. Y este representante también nos podía hacer juicio si nosotros nos desprendíamos de Garcés".

Por último Godano manifestó: "Garcés hoy está practicando en Colón, no va a jugar, no quiere, pero le estamos pagando el sueldo. Todos los socios estamos aportando para pagarle el sueldo a Garcés ¿Si se va a ir sin dejarle dinero a Colón? No lo sé, lo tendrá que decidir él en su momento".