Magdalena: "El hincha de Colón no se merece esto"

"No hay mucho para estudiar o atribuir, con un poco de atención se da cuenta, desde 2019 Colón está haciendo campañas para el descenso. Nos salvó la llegada de Domínguez que llevó a la estrella atesorada por todos", apuntó de movida.

Y luego, disparó: "En 2022 es campaña de descenso y ahora también, no es casualidad, hay que hacer un esfuerzo. Es un resumen de la historia inmediata está la respuesta a todos. Hay que ponerse a trabajar, la institución lo necesita muchísimo".

Magdalena refrendó que "yo quiero ser el presidente del club, volví de Sarandí masticando bronca, a uno lo pone en situación angustiante. Es nuestra realidad a combatir, hay que ponerse a trabajar, no solamente criticar, sino trabajar".

En otro tramo de la charla soslayó que "lo vengo diciendo hace tiempo, desde la elección anterior, fue la única y más importante oposición, y que se entienda, en un sentido sano. Enfrente a un Sabalero como yo, ojo que gente que trabajó en la década del 90 y nos dio satisfacciones. Los ciclos se terminan, como la vida misma. Es muy difícil entender, está en manos del socio si el 17 de diciembre me permite serlo de toda la institución, abrir las puertas a los socios, a los jóvenes".

Magdalena también anticipó que "este jueves se conversará es el lanzamiento de un proyecto para presentar en el Concejo Deliberante para que la calle Libertad hasta Juan José Paso se llame 4 de Junio. Toda la ciudad debiera firmar donde se consiguió esa estrella".

El director rojinegro también resaltó que "hay más de 45 proyectos que elaboró la Agrupación, la situación en llamas con las que está Colón, uno no puede hablar más allá, entrando a Colón ve un panorama para nada alentador, hay que solucionar todos los problemas. Vemos un daño deportivo, números flagrantes en los que está inmerso Colón, que me hablan de otro salvataje. Guarda con lo que no vemos. Colón necesita mucho trabajo y orden, hay que hacerlo con transparencia y honestidad".

Antes de su despedida reconoció que "el hincha de Colón está amargadísimo, la gente de Colón no merece esto, hace poco tuvimos una cena con 600 socios, no pegamos el salto después del campeonato, se hizo todo mal, hay que laburar y darle para adelante".