Manetti: "En Colón tratamos de hacer hincapié en la pertenencia"

"Como todos los años, seleccionando chicos, cerrando los planteles, ahora comenzará el funcionamiento y se pondrán a punto los equipos para competir con las inferiores", apuntó de movida.

Para luego, expresar: "No tengo idea de porqué no firmó aún Adrián (Marini) su contrato. Tendrá que arreglar su situación con Reserva, en estos momentos tengo desde Cuarta hasta Primera de Liga Santafesina".

En referencia a su manera de trabajar, amplió: "Yo todos los fines de año paso un informe de cada categoría, al que me lo solicite de la CD, dando una opinión con jugadores que estaban entrenando con fútbol profesional, una vez que debutan allí y no vuelven a juveniles no tenemos más injerencia, no voy a contradecir la opinión de un técnico de Primera".

Más adelante subrayó que "sería bueno que se arrimen al club, están todos invitados, a ver como se trabaja para después tener algo más directo y no nos dejamos llevar por versiones. cuando vamos a casos personales, no demuestra lo que es el total de lo que se trabaja, siempre vamos a encontrar gente que no lo quiera a uno y gente que lo quiera. Nunca tendremos el 100% de la razón, pero los resultados son satisfactorios, en la parte de juveniles tuvimos una buena captación, muchos jugadores que ascendieron al plantel profesional".

Cuando dejó su opinión en la manera de comunicarle a un chico que no seguirá en el club, Manetti disparó: "Los mismos chicos se dan cuenta cuando quedan rezagados, se habla con ellos y con los padres, tienen las puertas abiertas, el que quiere hablar conmigo habla, lo puede hacer, creo que no es tan cruda la situación".

También tuvo su tiempo para opinar sobre el presente de Bautista Ojeda: "Cuando llegó lo ayudamos siempre, antes de que vaya a la Selección, yo hablé con Bernardo Romeo, se atrasó por la pandemia, pero desde las 12 años entendía bien el juego, es muy completo en su formación, va bien en el colegio, es buen hijo. Le dije cuando lo iban a convocar a la Selección, tenía el abuelo internado y fallece en esos días. Pasó cosas duras, tiene un problema en la vista, el club se hizo cargo, un socio oftalmólogo le hizo todos los estudios, le conseguimos lentes de contacto, a todos se los contiene lo más que se pueda".

Antes de su despedida, remarcó uno de los ejes que tiene el fútbol amateur de Colón: "Tratamos de hacer hincapié en la pertenencia, con el Chueco Robledo y los demás entrenadores de AFA o Liga Santafesina. Además, en la formación de la educación, complementar lo que traen de la casa, el tema escolar es muy importante, tenemos un asistente social, estamos tratando de implementar todo".