Marcelo Estigarribia dejaría Colón para jugar en Paraguay

No hay caso, por ahora la dirigencia de Colón no pudo cumplir los pedidos al DT Eduardo Domínguez y, tal como viene la mano, parece hasta más complicado de lo esperado. Marcelo Estigarribia era una de las prioridades, pero los días pasaron y podría decirse que su ciclo en Santa Fe estaría cumplido. Actualmente está en Paraguay haciendo la cuarentena con su familia a la espera de ofertas. Una del Sabalero que, por cierto, no habría sido concreta.

“Fueron tres años muy buenos en los que hemos participado de torneos internacionales. El fútbol argentino es muy competitivo, de mucha velocidad, mucho de sistema táctico y forcejeos. Viví cosas lindas y malas. Es un balance positivo para mi carrera”, reconoció Chelo en contacto con Tigo Sports de Paraguay.

Marcelo Estigarribia.jpg Marcelo Estigarribia está en Paraguay a la espera de ofertas. Así, le estaría cerrando su ciclo en Colón. Prensa Colón

La semana pasada se conoció que las diferencia estarían en la deuda que el club tendría con el jugador. Trascendió que sería 1.000.000 de dólares, pero el volante salió al cruce al desmentir que la suma era muy inferior. De igual modo, la postura de la dirigencia es que resigne una parte, algo que Marcelo Estigarribia no estaría dispuesto.

Así, no se logran avances en una historia que está pronta a llegar a su fin, pese a que el mercado de pases recién abrió en Argentina, donde no hay fecha para la vuelta del fútbol por el brote de contagios de coronavirus. “Santa Fe es una ciudad tranquila. Pasamos muy bien con mi familia y nos gustó, dejamos muchos amigos”, agregó el guaraní, revelando que ya comenzó a despedirse.

“Mi idea es volver al fútbol paraguayo en algún momento, no cierro las puertas”, concluyó Marcelo Estigarribia, que en todo momento reconoció sus ganas de continuar, pero que no dependía solo de él. Por ahora, está más lejos que cerca de permanecer en Colón.