Chupete Marini: la recuperación de Farías, su relación con Gorosito y su paso por Primera

Adrián Marini habló con LT10 (AM 1020), sobre su presente en la Reserva, su paso por Primera División como DT interino, mientras que también se detuvo a hablar sobre varios jugadores que vienen en un gran nivel en el Torneo Proyección.

En el arranque de la entrevista comenzó hablando de su presente en la Reserva de Colón, y manifestó: "Estamos contentos con el trabajo que se está haciendo. Estamos fuertes. Los chicos están muy bien y el otro día ganamos un partido más que importante para tomar confianza y seguir creciendo. También la visita de la gente en la cancha es un factor importante, porque los chicos saben que los quieren ver y se muestran, pero también sabemos que se deben priorizar otras cosas".

Facundo Farías.

Cuando a Adrián Marini se le preguntó por Facundo Farías, detalló: "La vez que lo vimos nosotros ante instituto, entró muy bien, lo hizo bárbaro. Un Farías que es distinto con su cambio de ritmo. Lo felicité después del partido y me puso contento de que vuelva. Ojalá que siga por este camino y que tenga confianza en sí mismo".

El capitán de la Reserva de Colón, Agustín Arcando

También se refirió a Agustín Arcando y Leandro Quiroz, quienes se recuperan en Colón de diferentes lesiones, y destacó: "Trabajamos en el día a día. Uno siempre está pendiente de cómo están. Ahora se están rehabilitando. Son situaciones que nos dolieron mucho. Primero con Peca Arcando cuando se rompió la rodilla derecha. Tiene su tiempo y momento y está yendo de la mejor manera. Lo de Quiroz lo mismo, por ahora no es quirúrgico. Desde ya tienen nuestro apoyo".

Bautista Ojeda, jugador de Colón, jugará dos amistosos con la Selección Sub 15 ante Uruguay.

"Se trabaja mucho en lo anímico, porque algunos tienen tiempo para crecer y otros a los que solo les queda este año para pegar el salto a Primera. La televisación es muy importante, porque hay empresarios y hay preguntas. Me llegan llamados y eso muy bueno. Uno también trata de inculcarles cosas. En este sentido, se trabaja muy fuerte en lo mental para tener las herramientas necesarias".

Néstor Gorosito recupera a Goltz y Neris en Colón para visitar a Instituto.

Sobre Bautista Ojeda, el juvenil que trabaja con la Sub 15 de Argentina, y con el plantel profesional de Colón, Néstor Gorosito contó: "Trabaja bajo el mando de Pipo, que me da la libertad para que lo tenga en cuenta. Tiene un gran potencial, aunque hay que llevarlo de a poco, no hay que apurarse. Debe pasar etapas y aprender. No dudo que será un crack pero hay que entender también que tiene recién 15 años y no es necesario apurarlo".

Cuando se le preguntó por su relación con Néstor Gorosito, Adrián Marini reconoció: "Charló siempre con Pipo y es muy buena gente, de entrada me dijo que tenía la libertad para manejar la Reserva. Me siento muy cómodo y confiado con ellos, siempre me consultan por jugadores y a quiénes veo bien. Pipo está por ahora metido solo en el equipo y desde mi lugar trato de brindarle lo mejor posible a los chicos para que puedan ser tenidos en cuenta. Hay chicos que andan muy bien y están creciendo".

En el final, cuando se le preguntó por su trabajo en Colón, Adrián Marini contó: "Estoy bien y feliz ya que trabajo en el lugar que amo. Colón es todo para mí y trabajo tranquilo, donde uno está cómodo da todo. Cuando me tocó dirigir la Primera viví momentos inolvidables, fue lo mejor que me pasó en mi carrera y lo voy a recordar por siempre. Después el destino indicó lo que tenía que pasar. Uno igual siempre va a estar dando la vida por el club que ama. Estoy súperagradecido a la gente por todo".