Más de lo mismo: Colón fue pura decepción, perdió de visitante con Aldosivi y quedó tercero

Una vez más, el Rojinegro protagonizó una muy pobre actuación en condición de visitante. Y otra vez, Colón no logró dar vuelta un resultado, perdiendo su sexto partido en el campeonato.

Colón perdió otro partido clave como visitante

En un primer tiempo muy disputado, friccionado y mal jugado, Aldosivi sacó la ventaja, ante la mala cobertura defensiva de Colón y principalmente de Paolo Goltz, quien no pudo detener la carrera de Agustín Alonso quien marcó el 1-0

Un pelotazo largo de un defensor del Tiburón hizo que Lucas González controlara de espaldas y rápidamente tocara hacia la derecha para la corrida de Alonso, Goltz salió a cortar, la pelota le rebotó y Alonso de frente al arco y con un disparo cruzado puso el 1-0.

Hasta ese momento, el empate sin goles era lógico, dado que ambos equipos luchaban y metían mucho más de lo que jugaban. No tenían profundidad en ataque y se dedicaban a neutralizarse.

Si bien Colón era el que intentaba un poco más, no tenía claridad en los metros finales y Aldosivi buscaba mucho con pelotazos directos, sin tanta elaboración.

La primera aproximación del elenco marplatense fue en el arranque con un remate de media distancia de Alan Sosa que pasó por encima del horizontal. Y Colón lo tuvo con Chirstian Bernardi quien llegó exigido y apenas pudo rematar en el primer palo.

Posteriormente, probó Ignacio Lago y el disparo se fue por arriba del travesaño. Muy poco frente a los arcos, aunque Alonso, autor del gol había avisado con una maniobra individual que resolvió Vicentini saliendo rápido a cortar con las manos.

El empate era el resultado que mejor le quedaba al primer tiempo, sin embargo, ese descuido en defensa de Colón, le permitió a Aldosivi ponerse en ventaja, con la buena definición de Alonso quien aprovechó su velocidad para el remate rasante.

El Sabalero nunca tuvi ideas como para llegar al empate

Para el inicio del segundo tiempo, Iván Delfino mandó a la cancha a Federico Jourdan en lugar de Oscar Garrido, de flojo primer tiempo, pero que además estaba amonestado.

Con la ventaja, Aldosivi se retrasó más de la cuenta y Colón tuvo la pelota durante todo el segundo tiempo. Pero esa tenencia no se tradujo en situaciones de gol, sino que empujó más de lo que atacó.

Dispuso de innumerables tiros de esquina, pero en ninguno logró imponerse como para llegar al empate. Equivocó los caminos y los cambios que introdujo Delfino no fueron solución.

Promediando el segundo tiempo entraron Braian Guille y Javier Toledo, pero ninguno de los dos pudo prevalecer, ni por abajo el primero, ni por arriba el segundo. Y encima, Guille en el final fue expulsado por una durísima patada.

En tiempo de descuento, Aldosivi dispuso de dos chances clarísimas para aumentar el marcador. De esas que son más fáciles convertir que errar. Pero en ambas fallaron.

En la primera y luego de un centro desde la derecha, Nicolás Lámendola debajo del arco remató por encima del horizontal. Y en la segunda Santiago Luján de frente al arco disparó desviado.

Colón fue un cúmulo de nervios, le faltó sorpresa y dinámica. Se encontró con un rival astuto, pero a la vez muy limitado. Pero que supo sacar la ventaja y cuidarla con orden defensivo.

Estaba claro que Colón no iba a contar con las facilidades que dispuso ante Estudiantes de Río Cuarto. Y por eso volvió a sumar otro partido como visitante sin marcar goles y además generando poco en ataque.

Una dura derrota, otra más en condición de visitante, demostrando que el equipo baja notablemente su rendimiento cada vez que sale del Brigadier López.

Terminó perdiendo un partido clave, no tanto por lo que falta para finalizar el torneo, sino porque enfrentaba a un rival directo con la chance de continuar como puntero y además sacar una mayor diferencia.

Síntesis

Aldosivi: 1-Jorge Carranza; 4-Rodrigo González, 2-Gonzalo Soto, 6-Emanuel Iñiguez, 3-Ignacio Guerrico; 8-Gonzalo Piñeiro, 5-Marcelo Esponda, 10-Agustín Alonso, 7-Alan Sosa; 11-Lucas González y 9-Agustín Colazo. DT: Andrés Yliana.

Colón: 1-Manuel Vicentini; 4-Ezequiel Herrera, 6-Hernán Lópes, 2-Paolo Goltz, 3-Facundo Castet; 5-Sebastián Prediger; 8-Oscar Garrido, 7-Nicolás Talpone, 10-Chirstian Bernardi, 11-Ignacio Lago; y 9-Genaro Rossi. DT: Iván Delfino.

Goles: PT 42' Agustín Alonso (A).

Cambios: ST 0' Federico Jourdan x Garrido (C), 16' Santiago Luján x Colazo (A), 21' Javier Toledo x Rossi (C), Braian Guille x Talpone (C), 27' Nicolás Laméndola x Alonso (A), Ariel González x Piñeiro (A), 35' Elías Torres x González (A), Valentín Larralde x Sosa (A), 39' Nicolás Delgadillo x Bernardi (C), Alexis Sabella x Herrera (C).

Expulsados: Braian Guille (C).

Amonestados: Prediger, Garrido y Lago (C), Esponda, Piñeiro y Carranza (A).

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: José María Minella.