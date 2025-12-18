Matías Budiño: "¿Quién le diría que no a Colón"

El flamante arquero de Colón Matías Budiño se refirió a su llegada al Sabalero, mostrándose muy contento y afirmando que nunca dudó de la propuesta

Matías Budiño fue oficializado como el segundo refuerzo de Colón y ya trabaja con el plantel sabalero a las órdenes del entrenador Ezequiel Medrán.

El arquero se sumó a préstamo y firmó contrato por una temporada, hasta diciembre del 2026 y la institución rojinegra tiene una opción de compra por el 50% de su ficha.

En diálogo con Sol Play 91.5, el flamante refuerzo sabalero se refirió a su llegada al club mostrando su satisfacción por lo que significa semejante desafío.

Budiño y sus sensaciones de su llegada a Colón

"Llego a un club muy importante, con muchísima historia. Es un privilegio poder formar parte de este nuevo comienzo que tiene la institución y un paso enorme en mi carrera. Apenas me llamaron, sinceramente, ni lo dudé. ¿Quién le diría que no a Colón?, comenzó diciendo.

Para luego agregar: "La primera charla la tuve con Iván (Quadrini), que es el ayudante de Ezequiel. Me llamó hace unas semanas atrás y pudimos charlar un poco de la idea que tenían ellos para conmigo. La verdad es que obviamente no tienen que decirte mucho para convencerte de venir a un club tan importante".

En otro tramo de la charla tiró: "Medrán no quiere un plantel que compita, sino un plantel que logre el ascenso. Ojalá nos podamos adaptar rápido a la idea que tiene él. Colón no se puede permitir pasar desapercibido en la categoría, sabemos que es un club de Primera División".

Consultado por sus características como arquero dijo: "Trato de siempre brindar seguridad. Tanto la defensa como yo, para darle seguridad al equipo. De mantener el arco en cero, que eso para mí es muy importante".

Budiño habló sobre la pasión que demuestra el hincha de Colón "He visto que la gente siempre está, más allá de los resultados que se han dado en el último tiempo, que por ahí no fueron los mejores o los que se esperaban".

Y finalizó: "Sabemos que cada año que comienza se renueva un poco la ilusión. Y nosotros trataremos desde nuestro lugar mantener la ilusión de la gente, que tenga ganas de ir a la cancha y que los fines de semana estén solamente pensando en que Colón tiene que ganar".