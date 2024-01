Ibáñez, tras el descenso: "Tuvimos dos meses de pretemporada al inicio con un cuerpo técnico amateur"

En charla con Radio Gol 96.7, hizo un balance de su paso por el Sabalero, siendo titular en la recta final y sintiendo el mazazo de perder la categoría: "Me tocó ya pelear el descenso y esto fue quizás lo más duro. Estuvimos casi una hora mirando el piso sin saber qué hacer. Una bronca bárbara, pero por algo pasan las cosas. No es la muerte de nadie tampoco, porque es solo un resultado deportivo, pero claramente duele".

"La gran mayoría de los equipos que juegan dos competencias, descuidan una, y sin dudas la Libertadores era una tentación. Lo económico también juega. Después los motivos me los guardo para mí. Porque tampoco es para responsabilizar a nadie y echar culpas. Descendimos, porque en el primer semestre sacamos 25 puntos en 17 fechas. En el segundo fueron 20 en 14 encuentros. Su hubiéramos cosechado algo más en la primera parte o si nos reforzábamos mejor, quizás la historia pudo ser otra. Pero ahora no sirve de nada. Ya está. Colón tiene que seguir y levantarse", agregó el exgolero sabalero.

Matías Ibáñez.jpg Matías Ibáñez analizó el descenso de Colón. José Busiemi / UNO Santa Fe

Asimismo, fue al hueso sobre el paso de Marcelo Saralegui: "Para la pasada temporada nos estuvimos preparando desde noviembre de 2022. Tuvimos dos meses de pretemporada con, la verdad, un cuerpo técnico prácticamente amateur que no conocía el fútbol argentino y después estuvimos 27 fechas donde no nos pudimos reforzar bien. A mitad de año se potenció el plantel, pero para jugar 14 partidos y no alcanzó. El 66% del campeonato se definió en el primer semestre. De local anduvimos y de visitante costó, y el arrastre de todo eso nos llevó a perder la categoría. Pipo (Gorosito) nos ayudó, pero no armó el plantel al inicio. Nos potenció y cuando encontró el equipo entramos en una meseta y no pudo seguir".

En el final, tiró: "Colón tenía para competir y quedamos a un punto de entrar entre los cuatro de la zona, y eso que no sumamos de visitante. Pensábamos que nos íbamos a salvar, sobre todo por la cosecha de local, pero nos faltó de visitante. Nos tocó a nosotros lamentablemente".