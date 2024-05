Mayor en UNO 106.3: "Contra Colón tenemos que estar bien preparados"

Más adelante confesó que "todavía no está definido el equipo, jugamos el lunes a la noche, estamos trabajando, tenemos un par de días para trabajar el partido, fue un partido duro contra Almirante, vamos a hacer fútbol entre viernes y sábado, haremos un rato de táctico y preparemos el equipo para el lunes".

El equipo ideal para el orientador

El exdefensor de Argentinos Juniors, en referencia a si tiene un equipo que se recita de memoria, o bien se amolda al rival de turno, subrayó que "un poco de las dos cosas, si el equipo tuvo un buen resultados y conformó a todos me gusta darle confianza, pero también hay que avaluar si hay alguno lesionado, uno siempre trata de mantenerlo para que siga con esa confianza".

En otro tramo de la charla apuntó que "tenemos un plantel competitivo, en las últimas fechas fui rotando, gracias a Dios está todo el plantel a disposición, tenemos varios de experiencia que no les toca ser titular pero aportan desde afuera, lo resalto. Todos tienen que estar preparados, por allí lo trabaja un grupo y lo gana otro".

Antes de su despedida recordó su paso como jugador de Unión y en ese sentido enfatizó que "tengo los mejores recuerdos del grupo que me tocó compartir con Nery, Giusti, Armando, Cabrol, el Pelado Centurión, había buenos jugadores, me sentí muy cómodo, con algunos me sigo hablando y tengo lindos recuerdos".